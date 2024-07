92% dos brasileiros beijam no primeiro encontro, aponta pesquisa

92% dos brasileiros se beijam no primeiro encontro, caso o date esteja agradável, é o que indica um levantamento realizado pelo aplicativo de relacionamentos Happn. Os outros 8% acreditam que é cedo demais para beijar na já primeira vez que vê a outra pessoa.

Mariana Marins, especialista em comportamento do Happn, explica que “os resultados da pesquisa mostram que o beijo continua sendo um elemento crucial nas conexões românticas, especialmente no primeiro encontro". A preferência por química e conexão emocional ressalta a importância de se estabelecer uma ligação genuína desde o início.

Em qual região tem os melhores beijos

O levantamento indicou ainda as regiões que, segundo as respostas dos usuários, têm os melhores beijos. O Sudeste ficou em primeiro lugar como a região do Brasil onde as pessoas beijam melhor, seguido pelo Sul e o Nordeste, de acordo com a pesquisa. Já o Norte ficou em último lugar.

Segundo o levantamento, 71% dos entrevistados preferem receber beijos mais apaixonados e intensos, enquanto 20% gostam mais de beijos suaves e delicados.

Questionados sobre o que mais importa para acontecer um bom beijo, 81% disseram que a química e a conexão emocional são dois fatores essenciais para um beijo perfeito. Já 10% prezam pela habilidade técnica e 8% acham que o ambiente é o mais importante para despertar o melhor do momento.