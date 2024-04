Mãe sai para festa e deixa quatro crianças, de 1 a 5 anos, sozinhas em casa; polícia busca acusada

A Polícia Civil está em busca de uma mulher que deixou quatro crianças, com idades entre 1 e 5 anos, sozinhas em uma casa localizada no bairro Praia Azul, em Americana, São Paulo, na noite do último domingo (31). Os agentes foram acionados por volta das 18h20 para atender a ocorrência onde a criança mais velha relatou que a mãe teria saído para ir a um "forró" e só retornaria no dia seguinte.

Além da informação citada, a criança ainda revelou que uma vizinha deu comida a elas porque só tinha arroz para comer em casa.

O caso foi registrado a Central de Polícia Judiciária de Americana e deve ser investigado pelo 4º Distrito Policial da cidade. As crianças foram conduzidas pelo Conselho Tutelar para um abrigo e, agora, a polícia segue em busca da responsável pelo abandono.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com