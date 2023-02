3 morreram e cinco seguem desaparecidos após naufrágio na Baía de Guanabara

Pelo menos três pessoas - dois homem e uma mulher - morreram após o naufrágio de uma traineira na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Os nomes deles não foram confirmados. Também foi encontrado um cachorro morto no interior da embarcação — perto de onde os corpos dos três passageiros estavam. Bombeiros trabalharam ininterruptamente à noite e de madrugada e, nesta segunda-feira (6), as buscas entram no segundo dia. A embarcação transportava 14 pessoas e cinco delas seguem desaparecidas, entre eles um adolescente e uma criança. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

Os corpos foram levados para o Grupamento Marítimo (G-Mar) de Botafogo, na Zona Sul do Rio, por volta da 1h30. Seis tripulantes foram resgatados com vida por um barco que passava pela região no momento do acidente e receberam alta no início da manhã.

VEJA MAIS

A traineira Caiçara, que voltava de um passeio entre amigos no entorno da Ilha de Paquetá, foi surpreendida por uma tempestade, com fortes ventos, e acabou emborcando — virando de cabeça para baixo dentro da água. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h25 para o acidente.

De acordo com o G1 Rio de Janeiro, os passageiros eram amigos e havia pelo menos cinco pessoas da mesma família.

Vítimas resgatadas e liberadas:

Ana Nilda dos Santos Soares, 43 anos;

Ana Paula de Souza, 46 anos;

Caíque Gomes da Silva, 10 anos;

Cauã Gomes da Silva, 14 anos;

Erick Pereira da Silva, 38 anos;

Marcos Paulo da Silva Correia, 45 anos.

Desaparecidos, incluindo três mortos ainda não identificados:

Uma criança de 3 anos;

Um adolescente de 14 anos;

Evandro José Sena;

Everson Costa de Assunção, de 45 anos;

Fábio Dantas Soares; de 46 anos;

Isabel Cristina de Souza Borges, de 38 anos.

Juliana Gomes Delana da Silva; de 35 anos;

Michele Bayerl de Moraes de Sena.

A Marinha do Brasil informou, em nota, que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro tomou conhecimento "da ocorrência de um emborcamento de uma traineira na altura da Ilha do Governador (RJ)", e que um procedimento interno será instaurado para "apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente".

De acordo com o Corpo de Bombeiros, guarda-vidas e mergulhadores da corporação atuam nas buscas, com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves.