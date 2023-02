150 pessoas são resgatadas em situação análoga à escravidão no RS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na última quarta-feira (22) uma operação de resgate em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, depois que três trabalhadores procuraram os policiais da PRF em Caxias do Sul. Eles informaram que estavam sendo mantidos contra a vontade em um alojamento, e que, caso quisessem sair do local, precisavam pagar uma multa. Além disso, os trabalhadores enfrentaram violência física, longas jornadas de trabalho e foram obrigados a consumir alimentos estragados. Os homens, a maioria deles vindos da Bahia, foram encaminhados para um abrigo disponibilizado pela prefeitura de Bento Gonçalves.

De acordo com os trabalhadores resgatados, eles foram contratados para trabalhar em vinícolas da região, mas encontraram uma situação completamente diferente da que lhes foi prometida pelos recrutadores. A polícia descobriu que a empresa tinha contratos com várias vinícolas e realizou a ação em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego. Este último órgão irá analisar os direitos trabalhistas de cada um dos trabalhadores resgatados.

Um homem de 45 anos, responsável pela empresa que mantinha os trabalhadores nestas condições, foi preso. Não há informações sobre a idade dos resgatados. Um dos trabalhadores disse em entrevista que "todos os dias, a gente amanhece já com o pensamento de ir para casa, mas não tem como a pessoa ir para casa, porque eles prendem a gente de uma forma que ou a gente fica ou, se não quiser ficar, vai morrer. Se a gente quiser sair, quebrar o contrato, sai sem direito a nada, nem os dias trabalhados, sem passagem, sem nada. Então, a gente é forçado a ficar."