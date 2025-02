11 Estados correm risco de apagão por sobrecarga, diz relatório da ONS

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) alertou que 11 Estados estão com riscos de sobrecarga na rede elétrica. A produção de energia por painéis solares em casas e comércios foi o motivo apresentado pelo órgão. O Brasil produz 33 GW de energia na modalidade MMGD (Micro e Minigeração Distribuída), composta majoritariamente por energia solar fotovoltaica em residências e estabelecimentos comerciais. A estimativa é que a produção chegue em 50 GW até 2029.

De acordo com os estudos do ONS, são 11 Estados em risco de sobrecarga: Bahia; Goiás; Mato Grosso; Minas Gerais; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul; Roraima; São Paulo. Mato Grosso tem 94% das subestações de fronteira com “fluxo reverso”. O Estado com a maior porcentagem. Em seguida estão o Piauí, com 73%, e Minas Gerais, com 43%.

Ainda de acordo com o órgão, quando a energia gerada pelos painéis solares não é utilizada, provoca um “fluxo reverso” no sistema elétrico. O caminho tradicional da eletricidade era único: das grandes geradoras às subestações até o consumidor final. Agora, a energia excedente produzida pelo MMGD retorna para o sistema de transmissão. Isso cria uma via de mão dupla e risco de sobrecarga na subestação. A sobrecarga pode causar apagões por desligamento do sistema. O ONS coordena as operações das instalações de geração e transmissão de energia elétrica. O órgão elaborou o Plano de Operação Elétrica de Médio Prazo do SIN Sistema Interligado Nacional) de 2025 a 2029.

O relatório recomenda que sejam traçadas estratégias para assegurar uma operação eficiente da malha energética com os desafios causados pela “crescente descentralização dos recursos de geração”.

Eles ressaltam a “necessidade de as distribuidoras assumirem um papel mais ativo, atuando como Operadoras de Sistema de Distribuição (DSOs) de forma coordenada com o ONS”.