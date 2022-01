Conheça o 'Monteiro Lopes', um doce de sabor inconfundível

O biscoito amanteigado de duas cores (com um lado mais claro e outro de chocolate polvilhado com açúcar), o Monteiro Lopes, já popularizado no Brasil, tem criação creditada a Belém do Pará, entre fins do século XIX e primeira metade do século XX. Trivial em festas de aniversário, confraternizações e em padarias por toda a cidade, a origem do Monteiro Lopes é controversa.

A historiadora da Alimentação e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), Sidiana Macêdo, conta há um folclore em torno da história e origens do Monteiro Lopes. Uma delas se refere à rivalidade entre dois padeiros, Manoel Monteiro e Antônio Lopes, cujos estabelecimentos ficavam no entorno do Ver-o-Peso.

Sidiana Macêdo e seus Monteiro Lopes (Márcio Nagano/O Liberal)

"Os relatos contam que um padeiro fazia o biscoito com chocolate e o outro branco. E, após o casamento de seus filhos, eles teriam unido os biscoitos, deixaram de ser concorrentes e batizado de Monteiro Lopes em alusão aos sobrenomes das famílias. Contudo, é importante dizer que tal história faz parte do folclore em torno do biscoito, já que não existe uma data específica para o surgimento do doce e nem precisão quanto ao seu 'criador(a)'", explica Sidiana.

É possível que o Monteiro Lopes tenha influências portuguesas, pois na região de Estremadura há um biscoito tradicional semelhante à base do Monteiro Lopes, cujo nome é Areias, com trigo, açúcar, manteiga ou banha. "Ele ainda é polvilhado com açúcar e canela e o formato é redondo. No Maranhão também existe um biscoito denominado de Monteiro Lopes, cujos ingredientes e preparo se assemelham ao paraense", pontua.

RECEITA

No Pará, a origem do Monteiro Lopes pode ser as padarias, fábricas de biscoitos e confeitarias, mas as doceiras que faziam por encomenda e mesmo para vender em tabuleiros não podem ser descartadas. As duas cores podem estar relacionadas ao uso do chocolate/cacau muito comum nessas fábricas.

“Não havia festa na década de 80 e 90 do século XX que não tivesse uma grande bandeja de Monteiro Lopes, que já faz parte da identidade alimentar de muitos paraenses".

A professora Rosa Lima, 55 anos, ainda criança se interessou por doces com a tia Ermelinda Pina, doceira conhecida em Belém, e foi com ela que aprendeu a fazer o doce. "A receita é segredo e está na família há várias décadas. Comecei a fazer as encomendas por acaso, dei de presente a uma prima que logo pediu mais e passou adiante. A partir disso, comecei a divulgação nas redes sociais, através do @monteirolopesrosalima, foi um sucesso e daí surgiram novos clientes", relembra.

Rosa Lima (Márcio Nagano/O Liberal)

Além da versão tradicional, ela também produz outros sabores, como maracujá, chocolate e cappuccino. "É uma responsabilidade grande saber que botei em prática uma receita de família e que, a partir dela, consegui desenvolver e aprimorar novos sabores de um doce genuinamente paraense", orgulha-se.

Como fazer Monteiro Lopes

Ingredientes para a massa

200g de farinha de trigo

100g de manteiga

Modo de preparo do Monteiro Lopes

Misturar tudo até formar uma massa homogênea;

Modelar os biscoitos e levar ao forno pré aquecido por mais ou menos 15 minutos

Como fazer a cobertura de chocolate

4 colheres de chocolate em pó;

2 colheres de água;

Banhar a metade do biscoito e passar no açúcar.

- Rendimento: + ou - 40 unidades

(*Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão do jornalista Victor Furtado)