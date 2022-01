Prefeitura de Belém abre o dia de aniversário de 406 anos da cidade com missa solene

Nesta quarta-feira, 12, Belém completa 406. A programação do dia do aniversário da cidade será aberta com a tradicional missa solene em ação de graças pela data de fundação da cidade, na Catedral de Belém, a partir das 7h. A celebração será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e vai contar com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues, do vice-prefeito Edilson Moura, de secretários municipais e demais convidados.

A missa será aberta à população, porém seguirá os protocolos sanitários, para evitar a propagação do vírus da covid-19. Será obrigatório o uso de máscara por todos e a apresentação do cartão de vacinação com as duas doses da vacina contra a covid-19. Além disso, a capacidade da igreja será reduzida pela metade.

Após a missa do aniversário de Belém, a programação oficial da Prefeitura de Belém alusiva à data segue da seguinte forma: