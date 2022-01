Ás vésperas do aniversário de Belém, equipes de limpeza lavam o Ver-o-Peso

Em alusão ao aniversário de Belém, nesta quarta-feira (12), equipes de limpeza da Prefeitura Municipal fazem a tradicional lavagem do Ver-o-Peso, a maior feira a céu aberto da América Latina. A programação conta com a presença do prefeito da capital, Edmilson Rodrigues, e demais autoridades da cidade.

Confira a programação completa da Prefeitura de Belém para o aniversário da cidade: