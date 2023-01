Aniversário de Belém: estacionamento da feira do Ver-o-Peso é palco de desfile

Um desfile de moda também fez parte da programação pelo aniversário de 407 anos de Belém. Esse evento ocorreu no estacionamento da feira do Ver-o-Peso. “O Ver-o-Peso Respirando a Moda” foi realizado na manhã desta quinta-feira (12).

O objetivo da apresentação foi democratizar a moda. Modelos que participaram do desfile saíram do Solar da Beira, no Complexo do Ver-o-Peso, e caminharam pela feira, atraindo a atenção de trabalhadores e consumidores, até chegar no espaço onde ocorreu o desfile, que foi apreciado pelo público.

