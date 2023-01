Belém 407 anos: Artistas revelam com quais expressões belenenses mais se identificam

A cultura belenense é marcada por sonoridades, ritmos, cores, texturas e palavras. O vocabulário belenense e as expressões culturais tornam Belém inconfundível, destacam alguns artistas da região. Sobre essas expressões, os profissionais da cultura falaram com exclusividade com a equipe do Grupo Liberal e revelaram com quais expressões do vocabulário belenense mais se identificam, para celebrar o aniversário de 407 anos de Belém.

As cantoras Bela Portugal e Rebeca Lindsay, o cantor Adilson Alcântara, a artista plástica Moara Tupinambá, o quadrinista Gidalti Jr e o ator e diretor Cláudio Barros destacaram a relação com as expressões e deixaram mensagens para celebrar o aniversário de Belém (veja no vídeo).

Para o músico, compositor e humorista , Adilson Alcântara, 52 anos, a expressão belenense que mais utiliza, nas diversas áreas da cultura, é "brocado" e explica. "É muito utilizado na área cultural, tanto na literatura, como teatro, música e etc. É a palavra 'brocado', que nada mais é do que estar com fome. Inclusive, alguns anos atrás eu participei do quadro 'Me leva Brasil' do Maurício Kubrusly, do programa Fantástico, na Rede Globo, em que eu faço uma composição ao vivo que fala sobre essa palavra brocado nessa entrevista", destacou.

As expressões de Belém do Pará estão presentes em sua música, como é o caso também da expressão "Invocado", presente na sua composição "Pinguim o pássaro invocado da Amazônia Legal", disse. "Conta a história do Urubu do ver-o-peso recebendo o pinguim da Antártida para passar o Círio de Nazaré juntos", relembra.

A cantora Bela Portugal, 28 anos, conta que a sua expressão belenense favorita é "Égua", e destaca que é uma das palavras mais versáteis que conhece, pois pode ser adaptada em qualquer situação do cotidiano e que tem a "cara de Belém". "Eu amo essa expressão e para mim é a que mais representa a identidade do belenense", comentou a artista.

"A gente já nasce com o 'Égua' aqui dentro, e eu acho massa que a gente pode usar para tudo. Égua, mana, só poderia ser essa expressão que eu poderia escolher para homenagear a nossa cidade. Parabéns, Belém", finalizou bem-humorada.

Poesia para Belém, por Adilson Alcântara



Belém Beleza



Belém de tantas belezas

com seus fortes

com seus verdes

que recebe na madrugada

borrifadas de orvalho

até o amanhecer



Belém de tantas riquezas

mas às vezes se sente cansada

e até maltratada por seu filhos

sem te entender



mais contudo se renova com chuvas

na hora marcada

que me leva pro embalo da rede

com o sono do teu açaí



Belém da força cabana

que me inspira justiça

que me dá mais gana

e me atiça pra lutar



Parabéns Belém

parabéns pra mim também

por tê-la tão forte e vibrante dentro de mim.



Longa vida para essa bonita morena pequena

que me dá morada sem nada pedir.

Confira as expressões favoritas dos artistas

No vídeo os artistas explicam a relação com as expressões, confira

1. "Mas quando já" - Rebeca Lindsay, cantora.

2. "Égua, maninho, tu tá doido é?" - Cláudio Barros, cineasta e ator/diretor.

3. "Te lesa é" - Moara Tupinambá, artista plástica.

4. "Psica" - Gidalti Jr, quadrinista.

5. "Égua" - Bela Portugal, cantora.

Glossário – confira os correspondentes das principais expressões belenenses

- “Aplica” ou “Aplica na jugular”, “Aplica aqui”: expressão que quer dizer “Tás mentindo” ou então “Isso é inacreditável”

- “Arreda” ou “Te arreda”, usado quando alguém quer passar ou quando precisa que alguém saia da frente, substitui o “Licença” ou “Sai da frente”

- “Baldear” ou “Baldeou/ei”, usando quando alguém vomitou ou vai vomitar. Corresponde ao “Vomitei” ou “Passei mal”.

- “Borimbora” é usada para chamar alguém para se retirar do local. “Vamos em bora”.

- “De Rocha” ou “Dirrocha” pode ser substituída por “É verdade”, é usado quando você concorda com algo e essa afirmação é verdadeira.

- “Gala Seca” ou “Pomba Lesa” são expressões que se complementam e significam “Você é bobo” ou “Tu és besta”

- “Levou o Farelo” significa “Levou a pior” ou “Se deu mal” é utilizado também de uma forma para dizer que alguém se deu mal, quanto morreu.

- “Pegar o beco”, significa ir embora de algum lugar.

- “Pitiú” é o cheiro ruim de algo

- “Visagem” é como é chamada a palavra “espírito” em Belém.