Aniversário de Belém: confira como será a programação que celebra os 408 anos da capital

As programações do aniversário da cidade de Belém começam nesta terça-feira (9), com assinatura de ordens de serviço de drenagem para as vias transversais da Avenida Padre Eutíquio. Segundo a prefeitura, serão mais de 20 dias de atividades em celebração aos seus 408 anos. Diversas obras já estão sendo preparadas para a entrega e o público ainda pode aguardar por uma agenda cultural com shows e manifestações artísticas.

VEJA MAIS:

Um destaque especial vai para e entrega do Palácio Antônio Lemos que voltará a sediar a Prefeitura e abrigar o Museu de Arte de Belém. O antigo prédio da fundação Cultural de Belém e os mercados do bairro do Jurunas, e da Pedreira, também estão na lista das grandes entregas a população.

Show da Viviane Batidão

À tarde haverá inauguração das obras drenagem, pavimentação e urbanização da Passagem dos Milagres. Às 18h, a Prefeitura de Belém devolve à população o Palácio Antonio Lemos totalmente restaurado e em seguida será realizada a solenidade de entrega da Comenda Francisco Caldeira de Castelo Branco, que homenageia nomes importantes, que prestaram grandes serviços à cidade de Belém. O dia 12 de janeiro termina com grande show às 21 horas da cantora Viviane Batidão e do Crocodilo.

A festa continua no sábado com a entrega da pavimentação e urbanização da Passagem Santa Odília, no Bairro do Castanheira, e com uma programação especial no Boulevard da Gastronomia.

No domingo, dia 14, é a vez do Bosque Rodrigues Alves ganhar uma Praça de Alimentação. Além disso, a Prefeitura de Belém leva à população da Comunidade Água Viva, no bairro de Águas Lindas, vários serviços com uma Ação Cidadã e assina a ordem de serviço para drenagem e pavimentação da rua Amazonas.

Semanas de comemorações

A Prefeitura não para de entregar obras neste mês especial para Belém. A segunda semana de aniversário tem a entrega das obras do Complexo do Jurunas, às 9h, na segunda-feira, 15. Na terça, 16, será realizada a tão aguardada assinatura do contrato do novo sistema de limpeza urbana.

Na quinta-feira, 18, haverá o lançamento do Programa Família Mais Saudável e a semana termina com o Mutirão do Programa Terra da Gente no bairro do Curió-Utinga e a entrega da Unidade de Saúde do Curió-Utinga.

A terceira semana de comemoração começa com a entrega de mais um prédio completamente reformado no entorno histórico da Praça Frei Caetano Brandão, que estava há mais de 10 anos abandonado e agora servirá como sede do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova. Neste mesmo dia, às 17h, a prefeitura entrega a Rua Augusto Lobato, no bairro do Bengui.

Na terça-feira, dia 23, mais de 500 famílias receberão os títulos definitivos de seus imóveis pelo Programa Terra da Gente. Serão contemplados moradores dos bairros de Fátima; Pedreira; Condor e Bengui.

Na quinta-feira, 25, as obras da Escola Municipal Walter Leite Caminha serão entregues à comunidade do bairro do Mangueirão. Em Icoaraci, a comunidade recebe a Escola Laís Fontoura Aderne também toda reformada e a Igreja de São Judas Tadeu receberá finalmente o título de propriedade.

No sábado, moradores de 9 vias transversais da Travessa Pe Eutíquio vão comemorar asfalto e urbanização sendo entregue à comunidade.

Reta final

Na última semana de festa, já no domingo, 28, os amantes de cultura da cidade recebem a boa notícia da assinatura da Ordem de Serviço do Cine Olímpia e a entrega do título de propriedade do Santuário de Fátima.

Na terça-feira, 30, a festa será na Pedreira com a entrega das obras do Mercado. Na quarta-feira, 31, os usuários do Restaurante Popular comemorarão o fim das obras de reforma e poderão voltar a usufruir dos serviços com o devido conforto.

E encerrando a programação festiva pelo aniversário de 408 de Belém, no dia 3 de fevereiro, a Prefeitura entrega a primeira fase da obra do Palacete Pinho, prédio histórico que também sofreu com o abandono. Além da entrega das obras de drenagem e pavimentação da Rua São Boaventura.

Confira a programação em alusão aos 408 anos de Belém:

10/01 (quarta-feira):

Homenagem aos trabalhadores que participaram da revitalização do Palácio Antônio Lemos

12/01 (sexta-feira):

Missa em ação de graças na Catedral pelos 408 anos da cidade;

Abraço da comunidade evangélica alusiva ao aniversário de Belém, na praça do Relógio; Benção das Águas pela comunidade dos povos tradicionais de matriz africana (ao lado do Solar da Beira;

Parabéns e distribuição do bolo de aniversário, no Ver-o-Peso

Entrega do Programa de Renda Cidadã Bora Belém, no estacionamento do Ver-o-Peso, às 10h

Inauguração das obras de drenagem, pavimentação e urbanização da passagem dos Milagres

Inauguração do Palácio Antônio Lemos reformado, às 18hShow da cantora Viviane Batidão e do Crocodilo, às 21h

13/01 (sábado):

Entrega da pavimentação e urbanização da passagem Santa Odília, no bairro CastanheiraProgramação especial no Boulevard da Gastronomia

14/01 (domingo):

Inauguração da Praça de Alimentação do Bosque Rodrigues Alves

18/01 (quinta-feira):

Lançamento do Programa Família Mais Saudável e a semana termina com o Mutirão do Programa Terra da Gente, no bairro do Curió-Utinga, e a entrega da Unidade de Saúde do Curió-Utinga

23/01 (terça-feira):

Mais de 500 famílias receberão os títulos definitivos de seus imóveis pelo Programa Terra da Gente (moradores dos bairros de Fátima, Pedreira, Condor e Bengui)

25/01 (quinta-feira):

Entrega das obras da Escola Municipal Walter Leite Caminha no bairro do Mangueirão. Em Icoaraci: entreha da reforma da Escola Laís Fontoura Aderne; e a comunidade católica da Igreja de São Judas Tadeu: recebe título de propriedade

27/01 (sábado):

Entrega do asfalto e urbanização da travessa Padre Eutíquio

28/01 (domingo):

assinatura da Ordem de Serviço do Cine Olímpia e entrega do título de propriedade do Santuário de Fátima

30/01 (terça-feira):

Entrega das obras do Mercado da Pedreira

03/02 (sábado):

Entrega da primeira fase da obra do Palacete Pinho