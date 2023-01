Belém faz 407 anos: autônomo do Bengui comemora aniversário no mesmo dia que Belém

O autônomo Rafael Rosendo completou 34 anos de idade nesta quinta-feira (12). Ele celebra a data no mesmo dia em que Belém completa 407 anos de fundação.

Morando no bairro do Bengui, Rafael esteve na Praça do Relógio, pela manhã, e participou do abraço simbólico a esse logradouro público, que fica pertinho do Complexo do Ver-o-Peso. Essa iniciativa, que se repete todos os anos, é da Assembleia de Deus. Foi um momento de oração e de gratidão pelo aniversário da capital.

Rafael estava emocionado com o seu aniversário. “Estou muito feliz por celebrar a data no mesmo dia do aniversário de Belém”, afirmou. "Que Deus abençoe a nossa cidade", completou.

