Aniversário de Belém: comemoração começa com missa na Catedral Metropolitana

A comemoração do aniversário de 407 de Belém começou nesta quinta-feira (12), por volta das 7h12, com uma Missa em Ação de Graças, na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha. Celebrada pelo cônego Roberto Emílio Cavalli Júnior, Cura da Sé. Dentre os presentes, vários titulares de órgãos da Prefeitura e o prefeito Edmilson Rodrigues, que destacou à reportagem, pouco antes da cerimônia começar, que a gestão municipal vai focar na saúde como maior desafio.

"Muitas coisas feitas e muitos desafios a superar, mas que, na saúde, hoje nós temos o nosso principal desafio", disse. O prefeito citou que, com a pandemia e "os cortes criminosos de recursos, os problemas foram vários. O governo cortou muitos bilhões da saúde do Brasil e de Belém, de modo que, na área da farmácia, leitos hospitalares, em todas as áreas das políticas de saúde realmente nós enfrentamos dificuldades. Estamos agora com uma equipe nova e negociando com o Governo Federal repasses. Belém vai voltar a ser, como foi no meu governo, uma referência na área da saúde".

Edmilson também disse que a melhor notícia foi dada ontem (11), na véspera do aniversário da cidade, que é a escolha de Belém, entre as cidades da América Latina, cinco mil quinhentos e sessenta e oito municípios brasileiros. Belém escolhida pelo presidente Lula como sede da COP trinta, que será realizada em dois mil e vinte e cinco.

"Um investimento grande em infraestrutura, em paisagismo em Belém, no sistema de transporte a decisão de escolher Belém é também uma decisão de investir em Belém e foi resultado de um trabalho meu e do governador juntos.", destacou o prefeito. "Pra eternizar Belém com a verdadeira capital, a verdadeira metrópole da Amazônia. Agora, muitas coisas feitas e muitos desafios a superar, mas que na saúde hoje nós temos o nosso principal desafio.", acrescentou.

Como será a programação do aniversário de Belém?

Para comemorar os 407 anos de Belém, nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, a Prefeitura de Belém preparou um dia cheio de programação especial. Após a missa na Catedral da Sé, às 8h, será realizado o Abraço e Culto pelo Aniversário de Belém realizado pela Assembleia de Deus, na Praça do Relógio.

Às 9h30, participam da entrega de equipamentos para batedores de açaí e certificação técnica de manipulação de alimentos. Ainda pela manhã, entre 9h e 10h, terá o Bolo para Belém, com 10 metros de comprimento e recheio de cupuaçu, e desfile de moda “O Ver-o-Peso Respirando a Moda”. Todos no Estacionamento do Ver-o-Peso.

Às 11h, no Canal do Tucunduba, esquina com a Trav. Lauro Martins, será feita a inauguração do quarto trecho da Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, que compreende os canais da União e Timbó. A entrega vai beneficiar os bairros do Marco, Guamá, Terra Firme e Canudos.

No período da tarde, às 15h, o prefeito de Belém vai entregar a Unidade de Educação Infantil da Terra Firme. Na UEI foram realizados os serviços de reforma geral da cobertura, pintura, revisão elétrica, hidrosanitária, impermeabilização dos ambientes e climatização. O valor de investimento da obra foi R$ 663.736,13 Esta é a 17ª unidade escolar entregue à Belém. Um presente às crianças da cidade neste aniversário de 407 anos.

Às 17h, o prefeito participa da cerimônia de entrega de mais uma Usina da Paz, no bairro do Guamá, além de entrega de viaturas, rádios e drones para a Guarda Municipal de Belém.

A programação do dia de aniversário encerra com a cerimônia de Entrega da Comenda Francisco Caldeira Castelo Branco, na Igreja de Santo Alexandre, Cidade Velha, às 19h.