Vinho previne doenças: especialista indica três rótulos e harmonizações

Um estudo publicado pelo The American Journal of Clinical Nutrition mostrou que o consumo de 30 ml de vinho tinto, diariamente, diminui o risco de doenças cardíacas em 24%, e também reduz em cerca de 50% o índice de tumores intestinais. Mas com uma longa lista de rótulos disponíveis nas prateleiras, fica até difícil escolher qual vinho incluir na rotina.

Para ajudar àqueles que pretendem incluir os vinhos no menu, Oliberal.com convidou Mayara Hamad, sócia-proprietária da Grand Cru Belém, para indicar três rótulos. Ela falou ainda da particularidade de cada um dos vinhos e também explicou quais pratos são os melhores para harmonizar.

Quais vinhos incluir na dieta:

Niepoort Vinho Verde Docil Loureiro 2020

Niepoort Vinho Verde Docil Loureiro 2020 (Divulgação/ Grand Cru)

Dócil é um Vinho Verde que reflete o terroir da região, com um caráter equilibrado e arredondado, cuja vinificação depende da acidez vibrante da casta Loureiro. Este Loureiro é proveniente da sua casa tradicional, o Vale do Lima, e é produzido a partir de vinhas cultivadas em solos graníticos.

Harmoniza melhor com: frutos do mar e peixes. Sugestões vegetarianas: saladas, sushi e sashimi.

“O Vinho Verde não tem relação com a cor da bebida, que pode ser branca, rosé, tinta e até mesmo espumante. Os rótulos levam esse nome por serem produzidos na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, cuja origem do nome tem duas ‘teorias’: uma delas é que remeteria à paisagem natural desta área, de colinas e montanhas verdejantes; outra, que seria por referência à colheita – no passado – das uvas produzidas no local ainda ‘verdes’, antes da sua completa maturação”, explica Mayara.

Espumante Victoria Geisse Extra Brut Vintage Reserva

Espumante Victoria Geisse Extra Brut Vintage Reserva (Divulgação/Grand Cru)

O Victoria Geisse Reserva ficou 24 meses em contato com as leveduras depois da segunda fermentação em garrafa, o chamado método tradicional, mesmo utilizado em Champagne. O perlage intenso e persistente se transforma em cremosidade no paladar, e mostra o potencial do Brasil para a produção de grandes espumantes. É produzido por uma das vinícolas mais renomadas do país.

Harmoniza melhor com: frutos do mar, canapés, carpaccio, massas, aperitivo e tábua de frios.

"A primeira DO (Denominação de Origem) exclusivamente para espumantes do Brasil, Altos de Pinto Bandeira está localizado nas áreas de maior altitude do município de Pinto Bandeira, onde os fatores naturais propiciam o cultivo de uvas para elaboração de espumantes pelo método tradicional", pontua Mayara, da Grand Cru Belém.

Ricossa Barbera d'Asti DOCG 2019

Ricossa Barbera d'Asti DOCG 2019 (Divulgação/Grand Cru)

Sobre o Vinho: Os Barberas! Leves e tipicamente italianos, são ótima companhia para harmonizar um jantar, receber os amigos para uma reunião ou beber sozinho, naquele dia em que tudo o que se quer é chegar em casa e abrir um vinho. Este, de boa estrutura e muito equilíbrio, passou pouco tempo por carvalho, deixando as frutas em mais evidência. A acidez acompanha os taninos e o amplo leque de frutas vermelhas frescas.

Harmoniza melhor com: Filé mignon au poivre, risoto de parmesão ou queijos maturados.

“O papel do Piemonte no desenvolvimento da moderna enologia italiana é, e tem sido, fundamental: é precisamente nesta região que a extraordinária revolução que levou a Itália de volta ao topo da produção de alta qualidade começou. Nomes como Barolo, Barbaresco, Nebbiolo e Barbera são apenas alguns exemplos de vinhos e uvas que evocam em todos os entusiastas pensamentos relacionados com a qualidade e a excelência enológica. No entanto, a herança do Piemonte também é rica em vinhos agradáveis e aromáticos de uvas brancas", explica a especialista.

A Grand Cru Belém é um restaurante e loja de vinhos. Funciona de segunda a quarta-feira, das 18h às 23h; quinta e sábado, das 18h às 00h; e às sextas-feiras, das 12h às 00h. O local fica na Avenida Cmte. Brás de Aguiar, 50, bairro de Nazaré, em Belém.