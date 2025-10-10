Capa Jornal Amazônia
Vestibular da Fibra ocorrerá no próximo sábado (18/10), em Belém; confira os cursos ofertados

As inscrições estão abertas até quarta-feira (15/10) e a prova será feita na sede da instituição.

O vestibular do Centro Universitário Fibra ocorrerá no próximo sábado (18/10) na sede da instituição, localizada na avenida Gentil Bittencourt, bairro de Nazaré, em Belém. A prova iniciará a partir das 15h e terminará às 19h. As inscrições estão abertas até quarta-feira (15/10) e podem ser feitas pelo site fibrapara.edu.br, onde também é possível acessar o edital completo.

O vestibular contempla 15 cursos de graduação de excelência, incluindo Medicina e os demais cursos da instituição. A Fibra é reconhecida como instituição nota máxima no MEC, garantindo ensino de qualidade, infraestrutura moderna e corpo docente qualificado.

Entre os cursos oferecidos estão: Medicina, Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, História, Letras, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. Todos oferecem formação completa e sólida, com foco na prática profissional e no desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho.

Para se inscrever e conferir todas as informações sobre o Vestibular 2026, incluindo o edital completo, acesse fibrapara.edu.br.

 

Palavras-chave

belém

vestibular

fibra

próximo sábado

cursos ofertados
Belém
