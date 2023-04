TJPA realiza casamento comunitário oficializando a união de 44 casais nesta sexta-feira (28)

Nesta sexta-feira (28), 44 casais oficializarão a união por meio da 4ª edição do Casamento Comunitário, promovido pela Ouvidoria Agrária do Poder Judiciário do Pará, tendo à frente o Desembargador Ouvidor Mairton Marques Carneiro. A cerimônia será às 9h, no prédio da Ouvidoria Agrária, no bairro da Cremação, em Belém.

O casamento integra o projeto social da Ouvidoria Agrária, que surgiu com a necessidade de regularizar o estado civil de casais que vivem em união estável, propiciando a inclusão social e o fortalecimento dos vínculos familiares. O projeto conta com a parceria do Cartório de Registro Civil 2° Ofício Guedes de Oliveira, Ministério Público, ANOREG/PA e PARÁ PAZ.

No entendimento do Juiz de Paz, Dr. Alfredo Rodrigues, que celebrará o casamento comunitário "o casamento civil é sempre muito gratificante, porque está vinculado à realização do sonho da vida de vários casais, em regularizar sua situação de fato".