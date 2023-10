Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida lota Santuário e ruas de Belém

O Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi celebrado, nesta quinta-feira (12), no Santuário dedicado à Padroeira do Brasil, localizado na avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, em Belém. Desde às 6h, o espaço estava aberto para visitação e contou com o terço Mariano às 6h30 e a Santa Missa às 7h, presidida pelo Cônego Cristóvão Santos Ferreira, Vigário do Santuário de Aparecida.

Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, presidiu a Missa Solene às 9h. Duas horas depois, às 11h, houve a Santa Missa conduzida pelo Cônego Ronaldo Menezes, Vigário Episcopal da Região Santa Cruz, seguida pelo tradicional almoço da Padroeira às 12h.

Nilze Lopes da Silva, 53 anos, acompanhou a missa de fora do Santuário para agradecer a realização do sonho dela que era ter os filhos como guardas de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. (Carmem Helena / O Liberal)

Padre Wagner Maria, Pároco do Santuário, presidiu a Santa Missa de saída da procissão às 17h, que esteve lotada. Nilze Lopes da Silva, 53 anos, estava do lado de fora do Santuário, esperando a imagem de Nossa Senhora da Conceição percorrer as ruas da capital. Esse foi o segundo ano dela acompanhando o ato litúrgico. Para ela, que faz aniversário no dia 31 deste mês, outubro é bastante especial. “A emoção é inexplicável. Tenho dois filhos que são guardas da Nossa Senhora Aparecida. Era meu sonho tê-los aqui (Santuário) dentro e ele foi realizado”, conta.

Iracema de Abreu Albuquerque, 65 anos, agradeceu à Padroeira do Brasil por sobreviver a um atropelamento que sofreu um dia após o aniversário dela neste ano. (Carmem Helena / O Liberal)

Iracema de Abreu Albuquerque, 65, aproveitou a ocasião para agradecer à Padroeira do Brasil por estar viva. No dia 5 de janeiro deste ano, um dia depois de seu aniversário, ela foi atropelada por um carro em Belém. Segundo ela, por pouco não morreu. “Um carro passou por cima da minha perna. Pensei no pior. Graças a Deus e à Ela, sobrevivi. Tudo o que eu peço para a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Ela me atende. No ano que vem espero ver novamente a procissão. Muito feliz de estar na casa Dela”, disse.

A procissão da Padroeira do Brasil, que tinha início marcado às 18h30, começou dois minutos depois do esperado, foi presidida pelo Padre Cleber Yuri Franco, Vigário do Santuário de Aparecida, e saiu do Santuário e seguiu pela Pedro Miranda, Enéas Pinheiro, Antônio Everdosa, Vileta, Visconde de Inhaúma, Mauriti, Pedro Miranda e retornou ao Santuário.

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida

A paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida faz parte da Região Episcopal Santa Cruz e foi instalada no dia 12 de outubro de 1974, pelo então Arcebispo Dom Alberto Gaudêncio Ramos. Foi elevada a Santuário no dia 1º de maio de 2021, por Dom Alberto Taveira Corrêa, sendo o segundo Santuário da Arquidiocese de Belém. Atualmente, conta com oito Comunidades e três sacerdotes: Padre Wagner Maria Amaral de Lima, como pároco, e Cônego Cristóvão Santos Ferreira e Padre Cleber Yuri Franco como vigários.

Visita do Jubileu dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida

Em março de 2017, a Arquidiocese de Belém recebeu a Imagem Jubilar de Nossa Senhora Aparecida, trazida no dia 1° pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, que no mesmo dia celebrou a Santa Missa no Santuário Nacional de Aparecida (SP), onde recebeu a réplica da Imagem encontrada no rio Paraíba do Sul.

A programação na arquidiocese durou uma semana, com visita às sete Regiões Episcopais (Sant'Ana, Santa Maria Goretti, Coração Eucarístico de Jesus, São João Batista, Santa Cruz, São Vicente e Menino Deus). Encerrando a programação da Visita Jubilar, no dia 26, na Região Episcopal Santa Cruz, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a réplica da Imagem de Nossa Senhora Aparecida foi imposta de forma definitiva sob guarda da Arquidiocese de Belém, onde permanece para visitação dos fiéis e pode ser solicitada para visitação às demais paróquias e instituições.

Nossa Senhora Aparecida

Considerada a padroeira do Brasil, é uma figura de profunda devoção para milhões de brasileiros. Sua história remonta ao século XVIII, quando pescadores encontraram uma imagem quebrada de Nossa Senhora da Conceição nas águas do Rio Paraíba. Esse achado milagroso e a subsequente série de eventos extraordinários levaram à construção do Santuário Nacional de Aparecida, que se tornou o centro de peregrinação religiosa mais importante do país. Nossa Senhora Aparecida é vista como símbolo de fé, esperança e proteção, unindo pessoas de todas as origens e crenças em um profundo sentimento de devoção e gratidão.