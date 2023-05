'Ritual das Candeias' será realizado neste sábado na Praça da República, em Belém

O Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (CEDENPA) promove na tarde deste sábado (13), a partir das 18h, o tradicional “Ritual das Candeias”. A ação consiste em acender velas coloridas para homenagear a ancestralidade. O ato será realizado na Praça da República, em Belém.

O dia 13 de maio tem um significado especial e visa denunciar, enfrentar e combater as diversas explicitações-manifestações do Racismo Institucional, Racismo Ambiental, Racismo Religioso, Racismo Cultural, Racismo Econômico-Alimentar-Nutricional, entre outros. A ação é voltada para todas as faixas etárias.

O CEDENPA foi criado em agosto de 1980. A fundação ocorreu durante o movimento de redemocratização do Brasil. Apesar de, na época, o regime ter sido ditatorial, no momento da sua criação, estava se vivendo um ambiente favorável à abertura política.

Vale destacar que o marco principal para a fundação do centro foi a participação de um representante do Pará no encontro realizado para a criação do memorial Zumbi, em Alagoas, em 1980.