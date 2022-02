Revoltado, homem toca fogo em moto durante blitz em Marabá; veja o vídeo

Um homem não identificado acabou tocando fogo na própria motocicleta após se revoltar durante uma blitz promovida por fiscais de trânsito no município de Marabá, no sudeste paraense. O caso ocorreu na manhã do último sábado (12), na Folha 06, no Núcleo Nova Marabá. As informações são do Portal Pebão.

Segundo testemunhas, o homem foi parado em uma blitz do Departamento de Trânsito Urbano de Marabá (DMTU). Por alguma irregularidade não detalhada, ele teria o veículo removido. Entretanto, o condutor argumentou aos agentes que precisava do veículo para trabalhar e que, portanto, a motocicleta não fosse removida, apenas a multa fosse aplicada.

Os agentes, no entanto, acionaram o guincho. Inconformado, o homem decidiu tomar uma atitude inesperada e resolveu atear fogo na moto. O motorista do guincho, valendo-se de um extintor, controlou o fogo no veículo.