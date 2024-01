Rabada Solidária reúne material escolar para crianças com HIV em Belém

Uma ação solidária que aproveita a energia do carnaval para mobilizar pessoas à ajudarem crianças com HIV. Essa é a famosa “Rabada do Herlander”, uma iniciativa que há 15 anos arrecada material escolar para auxiliar a educação destas crianças.

A doação, começou através da união de vários amigos, que sempre gostaram de comer uma rabada no período de carnaval. O autor da ideia, Herlander Sílvio Andrade, é médico gastrólogo em Belém e conta que a ação solidária é uma forma de confraternizar e ainda ajudar as crianças na vida escolar

Na época do carnaval a gente sempre fazia essa rabada gostosa pra oferecer aos amigos e então percebemos que esse evento precisava ter um cunho social. Decidimos entregar a rabada em troca do material escolar, que é destinada à essas crianças que convivem com o HIV”, explica o médico, que também é imperador do bloco Império Romano.

Segundo Herlander, a ação solidária que já dura 15 anos tem o intuito de incentivar as crianças que têm HIV a continuarem estudando e tendo uma vida normal.

“Eu sempre tive muita preocupação com as pessoas mais necessitadas em termos de saúde e me sensibilizei com as crianças que vivem convivem com o HIV/Aids. Elas não podem ser discriminadas, precisam ser respeitadas, valorizadas e incentivadas a estudar, porque elas podem conviver com o vírus e continuar aprendendo e vivendo normalmente”, destaca o médico.

Neste ano, a Rabada do Herlander vai reunir os materiais escolares para crianças assistidas pela Casa DIA, que é um Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas. O espaço fica localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, bairro da Sacramenta.

Para incentivar mais pessoas a participarem do evento, Herlander afirma que não é necessário que o material escolher seja novo, apenas deve estar em bom estado de conservação.

“Têm crianças que usam só um pouco do material escolar, as vezes uma mochila e um caderno, que podem ser reaproveitados”, salienta Herlander

A Rabada do Herlander será realizada no próximo domingo (28), no Boteco do Camarão, que fica localizado na Travessa 14 de março, número 1023, no bairro Umarizal.