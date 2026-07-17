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FÉRIAS

Quer viajar? Veja as opções de embarque nos terminais hidroviários de Belém

De acordo com o Coordenador de Portos, Wesley Tiago Fernandes, durante o veraneio há por volta de 50 embarques no local, sendo a mesma quantia de desembarques

Lívia Ximenes

17 de julho de 2026 às 00:00

As viagens de barco se intensificam durante o veraneio

As viagens de barco se intensificam durante o veraneio ( Foto: Foto: Igor Mota | O Liberal )

Durante as férias de julho, o movimento para as ilhas e municípios no interior do Pará cresce no transporte hidroviário. Em Belém, os destinos mais procurados são Soure, Barcarena e Cotijuba, segundo a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH). A capital paraense conta com três terminais hidroviários, localizados na rua Doutor Assis, avenida Marechal Hermes e no distrito de Icoaraci. No veraneio, o Terminal da Tamandaré chega a cerca de 100 viagens diárias, entre embarques e desembarques, de acordo com o Coordenador de Portos, Wesley Tiago Fernandes.

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Geladão Fluvial de Cotijuba tem novo horário a partir deste sábado (18); confira A alteração é válida exclusivamente para a viagem no sentido Cotijuba-Belém, permanecendo inalterados os demais horários de operação da linha

Homem é preso após agredir e ameaçar companheira em terminal hidroviário de Santarém A vítima relatou à polícia que o homem tinha uma arma de fogo

Novo Terminal Hidroviário de Belém é entregue com capacidade para atender 7 mil passageiros por dia Estrutura inclui áreas de embarque e desembarque, serviços de cidadania, acessibilidade, restaurantes e 20 guichês de passagens para destinos como Marajó, Cotijuba, Santarém e Macapá

“Antes da embarcação sair, a Capitania dos Portos faz toda a vistoria para ver se está com os coletes e tudo em ordem. Todas as embarcações que nós temos hoje são regularmente organizadas e aprovadas pela Capitania, com todos os equipamentos necessários para fazer as as viagens”, ressalta. Wesley afirma que o uso de coletes salva-vidas é obrigatório, apesar da ausência de intercorrências nos últimos dias, devido à possibilidade de imprevistos durante as viagens.

Wesley Tiago Fernandes, Coordenador de Portos
Wesley Tiago Fernandes, Coordenador de Portos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Aos passageiros, Wesley orienta que é necessário ter atenção e monitorar as bagagens, visto que há um grande fluxo de pessoas, principalmente em período de férias. Em casos de esquecimento de malas, mochilas, bolsas e demais itens, é necessário procurar a administração do terminal no qual foram deixados em até 90 dias. Após esse período, os materiais recebem destinos conforme o tipo: documentos são encaminhados à Polícia Civil para descarte; roupas, acessórios e outros produtos de uso pessoal são catalogados e doados, se estiverem em bom estado e forem compartilháveis; e alimentos vão, imediamente, para o lixo.

“O cuidado com os seus documentos pessoais com foto é fundamental para que o passageiro possa comprar sua passagem e fazer a sua viagem”, fala Wesley. Ele explica que a falta de zelo pela documentação está entre os erros mais comuns cometidos por viajantes. Os passageiros devem, obrigatoriamente, apresentar RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), registro profissional ou qualquer outro documento com foto e número de identificação — como o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) — para o deslocamento.

A fiscalização no veraneio é reforçada nos terminais hidroviários localizados em Belém e administrados pela CPH. Conforme o Coordenador de Portos, as equipes são preparadas e bem treinadas para lidar com o alto fluxo de passageiros e embarcações. “Devido a essa alta demanda, a gente aumentou o efetivo para a operação. Estamos aí com plantões nos finais de semana, com mais agentes da CPH para reforçar e fazer com que o passageiro consiga fazer o seu embarque sem perder o barco”, conta.

Destinos diversos

A Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará informa que os destinos mais procurados no Terminal de Belém, localizado na avenida Marechal Hermes, no bairro da Campina, são Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari e Macapá (Amapá), além de Cotijuba e Mosqueiro durante os finais de semana. Já no Terminal Hidroviário da Tamandaré, no bairro da Cidade Velha, os passageiros bucam mais por viagens para Barcarena e Cotijuba. No Terminal de Icoaraci, há grande procura por idas ao Marajó e à Cotijuba, além de Mosqueiro nos finais de semana.

A professora Larice Souza, de 42 anos, vai a Quatipuru com a filha, a estudante Lurdes Maria, de 17 anos. O município fica localizado na Região dos Caetés e fica entre São João de Pirabas, Primavera, Tracuateua e Capanema. Elas devem passar as próximas duas semanas na casa da sogra de Larice.

Larice vai com a filha, Lurdes, para a casa da sogra
Larice vai com a filha, Lurdes, para a casa da sogra (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“A gente vai um pouquinho atrasado, porque a gente ia para o Festival do Caranguejo. Mas, como não deu tempo da gente ir logo, a gente vai agora”, relata a professora. O evento ocorreu no último final de semana, entre os dias 10 e 12 de julho, pela 44ª vez.

Larice fala que escolheram o Terminal da Tamandaré por acharem ser o mais adequado, com carrinhos para bagagens e boa recepção, além da proximidade. “A gente se programou já faz um mês. Aí deu tempo da gente organizar tudo, organizar passagem e organizar as roupas que a gente ia trazer”, diz.

A empreendedora Rosa Ribeiro, de 47 anos, decidiu ir para Vila do Cabanos, distrito localizado no município de Barcarena. O destino foi escolhido por um motivo especial: Rosa tem uma irmã que mora na área e, por isso, quis curtir as férias assim. “A gente se organizou há dias para visitar e aproveitar a praia de lá, que é tudo de bom”, fala.

Rosa vai visitar a irmã na Vila dos Cabanos, em Barcarena
Rosa vai visitar a irmã na Vila dos Cabanos, em Barcarena (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Roupas de banho, protetor solar e chapéus não faltam na mala da empreendora. Rosa destaca que, antes de sair de casa, faz orações e preces pela viagem, pedindo que tudo flua bem.

Mudanças no Geladão Fluvial

Além de embarcações de companhias privadas, os portos hidroviários localizados em Belém contam, durante julho, com barcos climatizados da Prefeitura Municipal — os Geladões Fluviais. A partir deste sábado (18), a viagem do Geladão Fluvial no trecho Cotijuba-Belém (Terminal Hidroviário de Belém) tem o horário de saída antecipado das 16h para 15h. A medida foi adotada para adequar a operação e aprimorar o atendimento aos usuários do transporte hidroviário municipal.

A informação foi divulgada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). A alteração é válida exclusivamente para a viagem no sentido Cotijuba - Belém, permanecendo inalterados os demais horários de operação da linha. A Segbel orienta passageiros a programarem deslocamentos de acordo com o novo horário e a chegarem ao terminal com antecedência para realizar o embarque com tranquilidade.

Programação de viagens

Horários do Terminal Hidroviário da Tamandaré (Rua Doutor Assis, S/N — Cidade Velha. Ao lado da Praça Onze de Junho)

Belém > Cotijuba (EMBARCAÇÕES DE EMPRESA PRIVADA, NÃO SÃO GELADÕES FLUVIAIS — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM)

  • Segunda-feira: 6h, 10h e 16h
  • Terça a sexta-feira: 6h
  • Sábado: 6h, 9h, 13h e 16h
  • Domingo: 6h, 9h, 15h e 17h

Cotijuba > Belém (EMBARCAÇÕES DE EMPRESA PRIVADA, NÃO SÃO GELADÕES FLUVIAIS — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM)

  • Segunda-feira: 9h, 12h e 17h
  • Terça a sexta-feira: 12h
  • Sábado: 8h, 10h, 14h e 17h
  • Domingo: 8h, 10h, 16h e 18h

Belém > Barcarena

  • Segunda a sexta-feira: 5h30 a 18h30
  • Sábado e domingo: 6h a 18h

Barcarena > Belém

  • Segunda-feira a domingo: 6h a 19h30
Os Geladões Fluviais da Prefeitura Municipal de Belém não operam no Terminal Hidroviário da Tamandaré
Os Geladões Fluviais da Prefeitura Municipal de Belém não operam no Terminal Hidroviário da Tamandaré (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Horários do Terminal Hidroviário de Belém (Avenida Marechal Hermes, 901 — Campina)

Segunda-feira

Embarques

  • 6h: Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari
  • 6h30: Soure e Salvaterra
  • 7h: Camará
  • 8h30: Soure e Salvaterra
  • 8h45: Ponta de Pedras
  • 9h15: Ponta de Pedras
  • 12h30: Cachoeira do Arari
  • 13h: Camará
  • 14h30: Ponta de Pedras
  • 15h45: Ponta de Pedras

Desembarques

  • 7h30: Ponta de Pedras
  • 7h40: Salvaterra e Soure
  • 8h: Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras
  • 8h30: Camará
  • 14h: Cachoeira do Arari
  • 14h15: Ponta de Pedras
  • 14h30: Ponta de Pedras
  • 15h40: Soure e Salvaterra
  • 16h40: Camará

Terça-feira

Embarques

  • 6h: Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari
  • 6h30: Soure e Salvaterra
  • 7h: Camará
  • 8h30: Soure e Salvaterra
  • 8h45: Ponta de Pedras
  • 9h15: Ponta de Pedras
  • 12h30: Cachoeira do Arari
  • 13h: Camará
  • 14h30: Ponta de Pedras

Desembarques

  • 7h: Santa Cruz do Arari
  • 7h30: Ponta de Pedras
  • 7h40: Salvaterra e Soure
  • 8h: Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras
  • 8h30: Camará
  • 14h: Cachoeira do Arari
  • 14h15: Ponta de Pedras
  • 15h: Soure e Salvaterra
  • 16h40: Camará

Quarta-feira

Embarques

  • 6h: Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari
  • 6h30: Soure e Salvaterra
  • 7h: Camará
  • 8h30: Soure e Salvaterra
  • 8h45: Ponta de Pedras
  • 9h15: Ponta de Pedras
  • 11h: Macapá (Amapá)
  • 12h30: Cachoeira do Arari
  • 13h: Camará
  • 14h30: Ponta de Pedras

Desembarques

  • 7h30: Ponta de Pedras
  • 7h40: Salvaterra e Soure
  • 8h: Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras
  • 8h30: Camará
  • 10h30: Cachoeira do Arari
  • 14h: Cachoeira do Arari
  • 14h15: Ponta de Pedras
  • 15h30: Soure e Salvaterra
  • 16h40: Camará

Quinta-feira

Embarques

  • 6h: Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari
  • 6h30: Soure e Salvaterra
  • 7h: Camará
  • 8h30: Soure e Salvaterra
  • 8h45: Ponta de Pedras
  • 9h15: Ponta de Pedras
  • 11h: Macapá (Amapá)
  • 12h30: Cachoeira do Arari
  • 13h: Camará
  • 14h30: Ponta de Pedras
  • 15h45: Ponta de Pedras

Desembarques

  • 7h30: Ponta de Pedras
  • 7h40: Salvaterra e Soure
  • 8h: Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras
  • 8h30: Camará
  • 10h30: Cachoeira do Arari
  • 14h10: Ponta de Pedras
  • 14h15: Ponta de Pedras
  • 15h30: Soure e Salvaterra
  • 16h40: Camará

Sexta-feira

Embarques

  • 6h: Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari
  • 6h30: Soure e Salvaterra
  • 7h: Camará
  • 8h30: Soure e Salvaterra
  • 8h45: Ponta de Pedras
  • 9h15: Ponta de Pedras
  • 12h30: Cachoeira do Arari
  • 13h: Camará
  • 14h30: Ponta de Pedras
  • 15h45: Ponta de Pedras

Desembarques

  • 7h: Santa Cruz do Arari
  • 7h30: Ponta de Pedras
  • 7h40: Salvaterra e Soure
  • 8h: Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras
  • 8h30: Camará
  • 10h30: Cachoeira do Arari
  • 14h: Cachoeira do Arari
  • 14h10: Ponta de Pedras
  • 14h15: Ponta de Pedras
  • 15h40: Soure e Salvaterra
  • 16h40: Camará

Sábado

Embarques

  • 6h: Santa Cruz do Arari
  • 6h30: Soure e Salvaterra
  • 7h: Camará
  • 7h30: Mosqueiro (GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM)
  • 8h: Cotijuba (GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM)
  • 8h30: Soure e Salvaterra
  • 8h45: Ponta de Pedras
  • 9h: Cachoeira do Arari
  • 9h15: Ponta de Pedras
  • 13h: Camará
  • 14h30: Ponta de Pedras

Desembarques

  • 7h: Santa Cruz do Arari
  • 7h30: Ponta de Pedras
  • 7h40: Salvaterra e Soure
  • 8h: Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras
  • 8h30: Camará
  • 14h15: Ponta de Pedras
  • 15h: Cotijuba (EMBARQUE DO GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM QUE VAI A BELÉM)
  • 16h: Mosqueiro (EMBARQUE DO GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM QUE VAI A BELÉM)
  • 16h40: Camará

Domingo

Embarques

  • 7h30: Mosqueiro (GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM)
  • 8h: Camará e Cotijuba (GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM)
  • 15h45: Ponta de Pedras

Desembarques

  • 11h30: Santa Cruz do Arari
  • 13h30: Santa Cruz do Arari
  • 14h30: Ponta de Pedras
  • 15h: Cotijuba (EMBARQUE DO GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM QUE VAI A BELÉM)
  • 15h30: Soure e Salvaterra
  • 16h: Mosqueiro (EMBARQUE DO GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM QUE VAI A BELÉM)
  • 16h30: Camará
As embarcações para diversos destinos saem diariamente de Belém
As embarcações para diversos destinos saem diariamente de Belém (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Horários do Terminal Hidroviário de Icoaraci (Rua Siqueira Mendes, 428 — Cruzeiro)

Embarques

  • Segunda-feira a domingo: 7h a 19h
  • Belém > Mosqueiro: Sábado e domingo, 9h30 (GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM)
  • Belém > Cotijuba: Segunda a sexta-feira, 9h/12h/18h30 (GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM)
  • Belém > Cotijuba: Sábado e domingo, 9h/12h/18h30 (GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM)

Desembarques

  • Segunda-feira a domingo: 6h a 20h
  • Mosqueiro > Belém: Domingo, 16h30 (GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM)
  • Cotijuba > Belém: Segunda a sexta-feira, 6h/12h30/17h (GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM)
  • Cotijuba > Belém: Sábado e domingo, 6h/12h/16h30 a 18h conforme a demanda (GELADÃO FLUVIAL — PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM)

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