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Geladão Fluvial de Cotijuba tem novo horário a partir deste sábado (18); confira

A alteração é válida exclusivamente para a viagem no sentido Cotijuba-Belém, permanecendo inalterados os demais horários de operação da linha

O Liberal

17 de julho de 2026 às 08:50

A alteração é válida exclusivamente para a viagem no sentido Cotijuba-Belém, permanecendo inalterados os demais horários de operação da linha

A alteração é válida exclusivamente para a viagem no sentido Cotijuba-Belém, permanecendo inalterados os demais horários de operação da linha ( Foto: Foto: Divulgação )

A partir deste sábado (18), a viagem do Geladão Fluvial no trecho Cotijuba-Belém (Terminal Hidroviário de Belém) terá o horário de saída antecipado das 16h para 15h. A medida foi adotada para adequar a operação e aprimorar o atendimento aos usuários do transporte hidroviário municipal.

A informação foi divulgada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). A alteração é válida exclusivamente para a viagem no sentido Cotijuba - Belém, permanecendo inalterados os demais horários de operação da linha. A Segbel orienta passageiros a programarem deslocamentos de acordo com o novo horário e a chegarem ao terminal com antecedência para realizar o embarque com tranquilidade.

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