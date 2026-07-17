Geladão Fluvial de Cotijuba tem novo horário a partir deste sábado (18); confira

A partir deste sábado (18), a viagem do Geladão Fluvial no trecho Cotijuba-Belém (Terminal Hidroviário de Belém) terá o horário de saída antecipado das 16h para 15h. A medida foi adotada para adequar a operação e aprimorar o atendimento aos usuários do transporte hidroviário municipal.

A informação foi divulgada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). A alteração é válida exclusivamente para a viagem no sentido Cotijuba - Belém, permanecendo inalterados os demais horários de operação da linha. A Segbel orienta passageiros a programarem deslocamentos de acordo com o novo horário e a chegarem ao terminal com antecedência para realizar o embarque com tranquilidade.