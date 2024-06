Quer ser escoteiro? Veja grupos de escotismo para participar em Belém

O escotismo, fundado por Robert Baden-Powell em 1907, é um movimento educacional para jovens que visa formar cidadãos responsáveis e ativos. O método escoteiro combina aprendizado prático, atividades ao ar livre e uma estrutura de patrulhas para incentivar a cooperação e a liderança. Com 54 grupos no Pará, também há associações e equipes de escoteiros na capital paraense. Somente em Belém são 17 grupos.

Baseado em uma promessa e uma lei, o escotismo promove valores como respeito, cooperação, entre outros. Presente em mais de diversos países, o movimento escoteiro tem como objetivo principal preparar os jovens para serem agentes de mudança em suas comunidades e no mundo.

Para se tornar um escoteiro, basta procurar o grupo da região. Essas informações podem ser obtidas no site da União dos Escoteiros do Brasil (UEB), por meio do endereço www escoteiros.org.br. Em um mapa interativo, a página mostra a equipe mais próxima. Ou ainda, o interessado pode entrar em contato via redes sociais diretamente com a Associação dos Escoteiros do Pará: @escoteiros_dopara, no Instagram, e Escoteiros do Pará, no Facebook.

Confira contatos dos grupos para ser escoteiro:

Grupo Escoteiro do Ar Santos Dumont 4ºPAEscola Alzira Pernambuco

Travessa Perebebuí, 1995 - Marco - Belém

(91) 982422975

Grupo Escoteiro do Mar Nª Sª de Nazaré 6ºPA

Santuário Nª Srª do Perpetuo Socorro, Av. Arthur Bernardes, 459 - Telégrafo, Belém

(91) 996274272

Grupo Escoteiro do Mar Nª Sª de Nazaré 7ºPA

Escola Barão do Rio Branco, Av. Generalíssimo Deodoro, 1464 - Nazaré, Belém

(91) 986000250

Grupo Escoteiro Católico São Jorge 9ºPA

Comunidade Católica Sementes do Verbo, Tv. do Cruzeiro, 404 - Cruzeiro - Icoaraci

(91) 987522006

Grupo Escoteiro do Mar Pioneiro Luiz Alberto 12ºPA

Igreja Batista da Agulha, Rua 8 de maio, 80, Icoaraci - Belém

(91) 983789313

Grupo Escoteiro Guará 14ºPA

Escola Almirante Renato Guillobel, Av. Arthur Bernardes - Val-de-Cães, Belém

(91) 991470692

Grupo Escoteiro do Mar Sgt. Fuz. Naval Vaz 19ºPA

Escola Francisco da Silva Nunes, Av. Médici II, 195 - Marambaia, Belém

(91) 984835824

Grupo Escoteiro do Mar Almirante Braz de Aguiar 20ºPA

Parque Seringal, Tv. We Trinta e Seis, 527-649 - Coqueiro, Ananindeua

(91) 981595443

Grupo Escoteiro Gilwell Park 22ºPA

Lar Fabiano de Cristo, Rua Barão de Igarapé Miri, Guamá, Belém

(91) 981747829

Grupo Escoteiro Gen.Figueiredo 28ºPA

Associação Recreativa dos Correios, Av. Pedro Álvares Cabral, 1240 - Marambaia, Belém

(91) 981838894

Grupo Escoteiro Semente do Ananin 50ºPA

Escola Cândida Santos de Souza, Av. Zacarias de Assunção, S/N - Centro, Ananindeua

(91) 981586751

Grupo Escoteiro Terras do Pará 54ºPA

Praça Isa Cunha, Av. Arthur Bernardes, 9 - Pratinha, Belém/

(91) 991590791

Grupo Escoteiro do Mar Rio Guamá 70ºPA

Escola de Remo Guajará, Avenida Bernardo Sayão, 2868, Condor, Belém

(91) 981801800

Grupo Escoteiro do Mar Santo Raimundo Nonato 71ºPA

Paróquia de São Raimundo Nonato, Avenida Senador Lemos, 990. Umarizal, Belém

(91)980218032

Grupo Escoteiro Amazônia Verde 72ºPA

Escola Mundo Encantado, Rua Silva Castro, 456 - Guamá, Belém

(91) 991128749

Grupo Escoteiro do Ar Mercúrio 75ºPA

SESC Ananindeua - Av. Gov. Hélio Gueiros, 110 - Quarenta Horas, Ananindeua

(91) 982102706

Grupo Escoteiro do Mar Chefe Caetano da Silva 102ºPA

Usina da Paz - Jurunas/Condor, Passagem Motorizada, 5 - Condor, Belém/PA

(91) 996164294