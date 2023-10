Profissionais da assistência social municipal vão paralisar no próximo dia 31

Funcionários da área social que atuam no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e abrigos de Belém vão fazer paralisação no próximo dia 31 de outubro, em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep).

O ato público é consequência do desacordo da Prefeitura de Belém com os trabalhadores, uma vez que no final do mês de setembro, a gestão municipal se comprometeu em cumprir uma agenda de negociações. Josyanne Quemel Ribeiro, coordenadora sindical do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social da Funpapa, explica que nada foi cumprido.

De acordo com a coordenadora sindical, os trabalhadores fizeram um mês de greve, entre 28 de agosto e 28 de setembro. A greve terminou com o compromisso da Prefeitura de Belém em cumprir uma agenda de negociações.

"A prefeitura se comprometeu em levar nossas demandas econômicas e também de condições de trabalho para as esferas competentes e no dia 25 de outubro, que foi quarta-feira, apresentaria as respostas. Mas eles cancelaram a reunião e adiaram para o dia 31, por isso, nesse dia vamos fazer a paralisação, pois descumpriram o acordo", explica Josyanne.

Com relação a demanda econômica, Josyane diz que se trata de fechar o orçamento e apresentar na câmara dos vereadores para que seja contemplado para 2024 o realinhamento da tabela salarial.

A pauta de condições de trabalho se trata do plano emergencial de reforma de três dos Cras Aurá, Cremação e Icoaraci, que precisam de reformas e reparos, pois estão sem condições de fazer o atendimento.

A reportagem entrou em contato com a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e aguarda resposta.