População relata transtornos diários com trânsito na Avenida Augusto Montenegro

Pedestres, ciclistas e motoristas que circulam diariamente pela Avenida Augusto Montenegro relatam descontentamento com o trânsito em um dos principais corredores da Grande Belém. Nesta quarta-feira (18), no trecho entre as Rodovias Mario Covas e do Tapanã, os transeuntes expuseram várias situações de risco e foram uníssonos em afirmar que o transtorno é diário, sobretudo nos horários de pico.

Ricardo Adoney, de 61 anos, morador do Parque Verde, contou que passa pelo perímetro a pé três vezes por semana para levar e buscar a mãe para sessões de fisioterapia e que, em todas elas, enfrenta contratempos no local. “Carros e motos disputam espaço com os pedestres. Eles passam por cima da calçada para fugir do trânsito. A gente tem que andar se esquivando. E, por aqui, isso é comum, não é de agora”, disse.

A situação relatada pelo pedestre não é difícil de ser flagrada. Basta poucos minutos no local, para observar motos e carros trafegando livremente pela calçada daquele perímetro, no sentido Icoaraci – Belém, próximo à parada de ônibus. No local, estão situados pontos comerciais com vagas de estacionamento. Ao saírem dos espaços reservados, uma grande parcela dos motoristas segue direto pela calçada.

Pessoas que trafegam diariamente pela via relatam as dificuldades percebidas na área (Igor Mota / O Liberal)

Por outro lado, quem trafega de carro e moto pelo local reclama do excesso de sinais e da pouca fluidez no trânsito. “É desorganizado, principalmente se você passar por aqui por volta de 7h, de 12h e de 18h. Você passa quase meia hora para andar metros. É muito semáforo, abre um e fecha o outro, ninguém anda, quando deveria ter um elevado”, observou o eletricista Raimundo Cardoso, de 55 anos.

A opinião também é compartilhada pelo revendedor Elton Silva, de 49 anos, que constantemente se desloca para uma das lojas localizadas naquele perímetro e, por isso, trafega diariamente pelo local. “Depende do horário, mas de forma geral é isto. Os sinais não são sincronizados. A solução, ao meu ver, além da fiscalização e da reeducação, seria colocar um viaduto aqui para que o trânsito pudesse fluir”, opinou.

Soluções

A alternativa de um elevado ou viaduto, apesar de, a princípio, melhorar a fluidez no local, não resolveria o problema no corredor como um todo. É o que explica o especialista em Mobilidade Urbana e Trânsito, Rafael Cristo. Segundo ele, “o conflito, ali, seria dirimido, mas a demanda seria transferida para outro local. Isto é o que normalmente acontece com esses projetos, quando não são pensados de forma integrada”.

Ainda segundo o especialista, a implantação de um sistema integrado e sincronizado dos semáforos seria a solução mais viável. “Em Belém não temos o controle em tempo real do trânsito, via satélite, com câmeras. Muitas vezes você passa dois ou três minutos no semáforo e ninguém atravessa. É necessária uma organização desse sistema, principalmente nos principais corredores, como é o caso da Augusto Montenegro”, avalia.

Rafael Cristo defende, ainda, a divisão entre a gestão de mobilidade e trânsito, com órgãos específicos para cada área. “Observamos cada vez mais insuficientes o quadro de agentes de trânsito para a frota urbana. Em outras capitais, essa separação já funciona, como São Paulo e Fortaleza. Então Belém já deve pensar nesse modelo de separação na questão da gestão porque acaba sobrecarregando a gestão em um órgão só”, afirma.

Semob

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que a avenida Augusto Montenegro passa por obras de revitalização, pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb). A obra estrutural, que consiste da revitalização de calcadas, ciclofaixas, ciclovias, iluminação, está sendo realizada no sentido Icoaraci/Belém e, atualmente, se encontra próximo à Equatorial energia.

A Semob informou, ainda, que o trecho da avenida Augusto Montenegro no cruzamento com a avenida Mário Covas e no acesso ao Tapanã é todo semaforizado, medida que serve para controlar e melhorar o tráfego, garantindo a segurança de veículos e pedestres.

Por fim, a autarquia reforçou que mantém fiscalização diária, inclusive nesse trecho, em ronda com agentes em viaturas e motocicletas para coibir imprudências e infrações e garantir a fluidez do trânsito. "A Semob orienta o condutor que siga as regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não obstruindo a via, e que dirija com cautela e prudência para evitar multas e sinistros no trânsito", diz.