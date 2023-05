Policlínicas no interior do Pará estão sendo construídas para ampliar a rede de pública de saúde

O Governo do Pará irá construir quatro Policlínicas no interior do Estado para ampliar a rede de atendimento de saúde à população. Os moradores de Marabá, Santarém, Breves e Altamira terão acesso a diversas especialidades médicas, diminuindo a necessidade de deslocamento para ter acesso ao serviço público.

Segundo o Secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, a oferta de serviço nas demais regiões do Estado abrirá oportunidades para que o público seja atendido mais perto de suas casas, recebendo um diagnóstico rápido e adequado.

“Devido às dimensões territoriais do Estado, as políticas públicas de saúde focam na descentralização do atendimento e na estratégia da implementação de outras unidades da Policlínica nos municípios. Isso amplia e fortalece a rede de saúde do Pará, com atendimento especializado, exames para o diagnóstico e tratamento mais perto de casa”, destacou Rômulo.

Na Policlínica de Santarém, será ofertado um Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista. Ele funcionará em um bloco de atenção às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo várias atividades, como, por exemplo, salas de terapia semi-intensiva, sala de terapia ocupacional, consultórios fonoaudiológico e jardim sensorial.

Alcione Munduruku, mãe da pequena Aívlys Lauana, de 3 anos, recebeu o diagnóstico de autismo da filha no ano passado. Agora, ela comemora a oportunidade de ter acesso completo à assistência para um melhor desenvolvimento da criança.

“Esse atendimento especializado na Policlínica vai ajudar muito. Acho que pode ajudá-la a falar e a comer, pois até agora só mama, e a diminuir as crises. Acho que também vai me ajudar a conviver com ela. Vai ajudar nós duas. Desde já estou agradecendo a oferta desse tratamento. Estou muito feliz, porque estou precisando dessa ajuda para ela”, disse Alcione.

Em Santarém, também será disponibilizado atendimento ginecológico, oftalmológico e de otorrinolaringologia; sala de sutura; setor de diagnóstico, imagem e métodos gráficos para exames (eletroencefalograma, ecocardiograma, eletrocardiograma, teste ergométrico, Holter, ultrassonografia, mamografia, densitometria, ressonância, raios X, tomografia, procedimentos invasivos e endoscopia).

Conheça os demais serviços ofertados pelas Policlínicas

No município de Altamira, o espaço oferecerá um atendimento amplo à população. Além de oferecer as mesmas especialidades da unidade de Santarém, a Policlínica terá um setor de hemodiálise, equipado com trinta leitos de atendimento e mais de três de emergência.

Já as Policlínicas de Marabá e Marajó terão o mesmo padrão da unidade de Santarém.