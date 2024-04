Pedestres pegam carona em caminhão cegonha para escapar de alagamento na BR-316; vídeo

Para escapar do alagamento registrado na BR-316, na manhã desta quarta-feira (10), muitos pedestres pegaram carona em um caminhão cegonha. A cena foi registrada em vídeos que circularam nas redes sociais.

As chuvas da madrugada causaram o transbordamento do rio Uriboca, em Marituba, e do canal das Toras, em Ananindeua, causando transtornos para quem precisou circular pela BR-316.