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Motociclista é flagrado transportando 'pilha de pneus' na avenida Augusto Montenegro

Cena chamou atenção de quem passava pela via e viralizou nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Motociclista é flagrado transportando mais de 20 pneus em Belém (Reprodução/Redes sociais)

Um motociclista foi flagrado transportando uma grande quantidade de pneus em uma motocicleta na avenida Augusto Montenegro, em Belém, na última sexta-feira (4). A cena chamou a atenção de quem passava pelo local e foi registrada em vídeo.

Nas imagens, é possível observar cerca de 7 pneus de cada lado da motocicleta, além de outros posicionados na parte superior. Ao todo, a carga aparenta ter mais de 20 pneus.

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Os pneus foram empilhados e presos à motocicleta, formando uma carga que ultrapassava consideravelmente as dimensões do veículo. A estrutura também ocupava uma área significativa da via durante o deslocamento. No vídeo, o motocilista chega a se desequilibrar com o peso.

O flagrante repercutiu nas redes sociais e chamou atenção pela quantidade de pneus transportada de uma só vez.

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