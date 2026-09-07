Motociclista é flagrado transportando 'pilha de pneus' na avenida Augusto Montenegro

Um motociclista foi flagrado transportando uma grande quantidade de pneus em uma motocicleta na avenida Augusto Montenegro, em Belém, na última sexta-feira (4). A cena chamou a atenção de quem passava pelo local e foi registrada em vídeo.

Nas imagens, é possível observar cerca de 7 pneus de cada lado da motocicleta, além de outros posicionados na parte superior. Ao todo, a carga aparenta ter mais de 20 pneus.

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Os pneus foram empilhados e presos à motocicleta, formando uma carga que ultrapassava consideravelmente as dimensões do veículo. A estrutura também ocupava uma área significativa da via durante o deslocamento. No vídeo, o motocilista chega a se desequilibrar com o peso.

O flagrante repercutiu nas redes sociais e chamou atenção pela quantidade de pneus transportada de uma só vez.