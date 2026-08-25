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Brasil

VÍDEO: Homem é flagrado pilotando moto com perna atrás do pescoço

Motociclista foi filmado durante a tarde desta segunda-feira (24); prática pode render multa e cinco pontos na CNH

Hannah Franco
fonte

Motociclista é flagrado fazendo manobra inusitada em rua de BH (Reproduçãi/Redes sociais)

Um motociclista chamou a atenção ao ser flagrado conduzindo uma moto com uma das pernas posicionada atrás do pescoço. O registro foi feito na tarde de segunda-feira (24), na rua Araguari, no bairro Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A cena foi gravada por uma pessoa que estava no local e acabou compartilhada nas redes sociais. No vídeo, o homem aparece trafegando normalmente pela rua enquanto mantém a perna levantada e apoiada atrás do pescoço.

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O registro foi publicado pelo perfil @47bdk e rapidamente repercutiu. Nos comentários, o motociclista afirmou que perdeu a conta nas redes sociais após a grande quantidade de acessos e disse estar preocupado com a possibilidade de perder a moto. Ele costuma publicar vídeos realizando manobras com motocicletas.

Apesar de parecer uma demonstração de habilidade, a posição adotada pelo condutor pode prejudicar o controle da motocicleta e aumentar o risco de acidentes, principalmente em situações que exigem uma resposta rápida.

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