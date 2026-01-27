Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Mortes no trânsito sobem 16% no Norte entre 2010 e 2024, aponta levantamento

Em todo o país, 2024 registrou o maior número de mortes no trânsito em oito anos, com 37.150 óbitos, segundo dados de um levantamento da Vital Strategies

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Arquivo | Agência Brasil)

O Norte teve aumento de cerca de 16% nas mortes no trânsito entre 2010 e 2024. Foram 3,91 mil registros em 2024, acima das 3,37 mil mortes contabilizadas em 2010, segundo levantamento da Vital Strategies - uma organização global de saúde -, com dados do Ministério da Saúde, publicado pelo portal Poder 360 nesta terça-feira (27).

Em todo o país, 2024 registrou o maior número de mortes no trânsito em oito anos: foram 37.150 óbitos, um aumento de 6,5% em relação aos 34.881 casos de 2023. O total também supera os 37.345 registros de 2016. A série histórica começou em 2010, e os resultados referentes a 2025 ainda não foram divulgados.

O Centro-Oeste apresenta a maior taxa de mortalidade no trânsito, com 24,5 mortes por 100 mil habitantes. O Nordeste aparece em seguida, com 20,8, enquanto o Sudeste tem a menor taxa, 12,4. Em número absoluto de mortes, o Nordeste lidera pela primeira vez desde 2010, com 11.894 registros em 2024, ultrapassando o Sudeste, que contabilizou 10.995, apesar de ser a região mais populosa e líder histórica do ranking desde o início da série.

Veículos cadastrados

Em dezembro de 2024, o Sudeste possuía mais que o dobro de veículos cadastrados em comparação ao Nordeste, cerca de 59 milhões contra 22,3 milhões, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A região Nordeste também concentrava 6 das 12 rodovias avaliadas como péssimas na pesquisa de 2024 da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Posicionamento

Em nota, o Minostério dos Transportes detalhou que o Governo do Brasil tem adotado uma abordagem ampla e preventiva para enfrentar a violência no trânsito, atuando desde a formação de condutores até a fiscalização e a melhoria da infraestrutura viária. "A estratégia combina educação, incentivo à regularização de motoristas e estímulo a comportamentos responsáveis como elementos centrais para salvar vidas e reduzir sinistros em todas as regiões do país", detalha o comunicado.

"Nesse contexto, duas iniciativas recentes reforçam essa estratégia: o lançamento do programa CNH do Brasil e a publicação da Medida Provisória nº 1.327/2025, conhecida como MP do Bom Condutor. As medidas partem do entendimento de que ampliar o acesso à habilitação, reduzir a informalidade e valorizar o motorista responsável são fatores essenciais para aumentar a segurança viária no país, acrescenta a pasta.

Ainda de acorto com o Ministério dos Transportes, o Brasil ainda convive com um cenário em que mais de 20 milhões de pessoas dirigem sem Carteira Nacional de Habilitação. "A CNH do Brasil busca justamente baratear e simplificar o processo para obtenção da habilitação. Ao trazer mais motoristas para a legalidade, a política contribui diretamente para um trânsito mais seguro. Já a MP do Bom Condutor incentiva o comportamento responsável no trânsito, com a renovação automática da CNH para motoristas que não possuem infrações registradas nos últimos 12 meses". 

A nota ainda detalha: "Essas ações se somam às políticas nacionais de segurança viária, como o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que propõe uma atuação entre os gestores de trânsito e os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), com a meta de reduzir em, no mínimo, 50% o índice nacional de mortos no trânsito por grupo de habitantes até 2030, tomando como referência os dados de 2020".

"Além disso, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) elaborou o Guia de Gestão de Velocidades no Contexto Urbano, publicação que reúne boas práticas nacionais e internacionais para combater o desrespeito aos limites de velocidade, definir limites adequados ao contexto das vias e promover soluções de engenharia e fiscalização compatíveis. O objetivo é incentivar a adoção de velocidades seguras e reduzir mortes e lesões graves no trânsito", completa o ministério.

A Senatran também disponibilizou o Guia de Medidas de Moderação de Tráfego, que complementa as orientações técnicas voltadas à segurança viária e à redução de sinistros.. No âmbito das ações voltadas a motociclistas, público especialmente vulnerável no trânsito, o Ministério dos Transportes destaca a criação da Semana Nacional de Prevenção a Sinistros com Motociclistas, por meio da Lei nº 15.006/2024; a Conferência Nacional de Segurança no Trânsito e a  elaboração do Programa Nacional de Segurança de Motociclistas, que terá como base o Pnatrans.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mortes no trânsito

norte

levantamento
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

MAIS LIDAS EM BELÉM

NOSTALGIA

Belém não tem orelhões em funcionamento, mas aparelhos inabilitados lembram o passado da cidade

Em todo o Pará, ainda existem mais de 900 orelhões em operação, instalados principalmente em áreas com menor cobertura de telefonia móvel

25.01.26 8h00

NAS RUAS

RMB concentra quase 70% da população em situação de rua do Pará; Belém lidera ranking

Na capital, são 1.474 pessoas em situação de rua, o equivalente a 46,38% do total registrado na RMB

25.01.26 8h00

GREVE

Servidores da Assistência Social fazem caminhada até a Prefeitura de Belém no 8º dia de greve

A mobilização protesta contra a Lei nº 10.266/26, que institui o novo Estatuto dos Servidores Municipais

26.01.26 12h05

MAUS-TRATOS

Lei amplia punições e prevê multa para maus-tratos a animais em Belém

Prefeito Igor Normando diz que casos como o do cão Orelha não podem ficar impunes

26.01.26 19h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda