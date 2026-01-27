Mortes no trânsito sobem 16% no Norte entre 2010 e 2024, aponta levantamento

O Norte teve aumento de cerca de 16% nas mortes no trânsito entre 2010 e 2024. Foram 3,91 mil registros em 2024, acima das 3,37 mil mortes contabilizadas em 2010, segundo levantamento da Vital Strategies - uma organização global de saúde -, com dados do Ministério da Saúde, publicado pelo portal Poder 360 nesta terça-feira (27).

Em todo o país, 2024 registrou o maior número de mortes no trânsito em oito anos: foram 37.150 óbitos, um aumento de 6,5% em relação aos 34.881 casos de 2023. O total também supera os 37.345 registros de 2016. A série histórica começou em 2010, e os resultados referentes a 2025 ainda não foram divulgados.

O Centro-Oeste apresenta a maior taxa de mortalidade no trânsito, com 24,5 mortes por 100 mil habitantes. O Nordeste aparece em seguida, com 20,8, enquanto o Sudeste tem a menor taxa, 12,4. Em número absoluto de mortes, o Nordeste lidera pela primeira vez desde 2010, com 11.894 registros em 2024, ultrapassando o Sudeste, que contabilizou 10.995, apesar de ser a região mais populosa e líder histórica do ranking desde o início da série.

Veículos cadastrados

Em dezembro de 2024, o Sudeste possuía mais que o dobro de veículos cadastrados em comparação ao Nordeste, cerca de 59 milhões contra 22,3 milhões, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A região Nordeste também concentrava 6 das 12 rodovias avaliadas como péssimas na pesquisa de 2024 da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Posicionamento

Em nota, o Minostério dos Transportes detalhou que o Governo do Brasil tem adotado uma abordagem ampla e preventiva para enfrentar a violência no trânsito, atuando desde a formação de condutores até a fiscalização e a melhoria da infraestrutura viária. "A estratégia combina educação, incentivo à regularização de motoristas e estímulo a comportamentos responsáveis como elementos centrais para salvar vidas e reduzir sinistros em todas as regiões do país", detalha o comunicado.

"Nesse contexto, duas iniciativas recentes reforçam essa estratégia: o lançamento do programa CNH do Brasil e a publicação da Medida Provisória nº 1.327/2025, conhecida como MP do Bom Condutor. As medidas partem do entendimento de que ampliar o acesso à habilitação, reduzir a informalidade e valorizar o motorista responsável são fatores essenciais para aumentar a segurança viária no país, acrescenta a pasta.

Ainda de acorto com o Ministério dos Transportes, o Brasil ainda convive com um cenário em que mais de 20 milhões de pessoas dirigem sem Carteira Nacional de Habilitação. "A CNH do Brasil busca justamente baratear e simplificar o processo para obtenção da habilitação. Ao trazer mais motoristas para a legalidade, a política contribui diretamente para um trânsito mais seguro. Já a MP do Bom Condutor incentiva o comportamento responsável no trânsito, com a renovação automática da CNH para motoristas que não possuem infrações registradas nos últimos 12 meses".

A nota ainda detalha: "Essas ações se somam às políticas nacionais de segurança viária, como o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que propõe uma atuação entre os gestores de trânsito e os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), com a meta de reduzir em, no mínimo, 50% o índice nacional de mortos no trânsito por grupo de habitantes até 2030, tomando como referência os dados de 2020".

"Além disso, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) elaborou o Guia de Gestão de Velocidades no Contexto Urbano, publicação que reúne boas práticas nacionais e internacionais para combater o desrespeito aos limites de velocidade, definir limites adequados ao contexto das vias e promover soluções de engenharia e fiscalização compatíveis. O objetivo é incentivar a adoção de velocidades seguras e reduzir mortes e lesões graves no trânsito", completa o ministério.

A Senatran também disponibilizou o Guia de Medidas de Moderação de Tráfego, que complementa as orientações técnicas voltadas à segurança viária e à redução de sinistros.. No âmbito das ações voltadas a motociclistas, público especialmente vulnerável no trânsito, o Ministério dos Transportes destaca a criação da Semana Nacional de Prevenção a Sinistros com Motociclistas, por meio da Lei nº 15.006/2024; a Conferência Nacional de Segurança no Trânsito e a elaboração do Programa Nacional de Segurança de Motociclistas, que terá como base o Pnatrans.