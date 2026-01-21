Manutenção emergencial reduz abastecimento de água em bairros de Belém nesta quarta (21)

Moradores de, pelo menos, 16 bairros de Belém enfrentam redução no abastecimento de água nesta quarta-feira (21) devido a uma manutenção emergencial na Elevatória de Água Tratada São Brás. A informação foi confirmada pela concessionária Águas do Pará.

De acordo com a empresa, a intervenção é necessária para melhorar a regularidade do fornecimento de água. A previsão é que o serviço seja concluído até o fim do dia de hoje, com o abastecimento sendo restabelecido de forma gradativa nas áreas afetadas.

Os bairros atingidos pela redução no fornecimento estão distribuídos em diferentes setores. No 1º setor, são afetados Comércio, Campina, parte da Cidade Velha e parte do Reduto. Já no 2º setor, a redução alcança Batista Campos, parte da Cidade Velha e parte do Jurunas. No 3º setor, os bairros impactados são Umarizal, Nazaré, parte do Reduto e parte da Pedreira.

No 4º setor, a redução ocorre em Guamá, parte da Cremação e parte da Condor. Já no 6º setor, são atingidos São Brás, Fátima, Canudos, parte da Pedreira e parte do Marco.

A Águas do Pará informou ainda que permanece à disposição da população por meio de seus canais oficiais de atendimento, pelo telefone 0800 091 0091, disponível para ligações e WhatsApp, além do aplicativo Águas App, que pode ser acessado em dispositivos Android e iOS.