Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Manutenção emergencial reduz abastecimento de água em bairros de Belém nesta quarta (21)

Os bairros atingidos pela redução no fornecimento estão distribuídos em diferentes setores

O Liberal
fonte

A Águas do Pará informou ainda que permanece à disposição da população por meio de seus canais oficiais de atendimento. (Thiago Gomes / O Liberal)

Moradores de, pelo menos, 16 bairros de Belém enfrentam redução no abastecimento de água nesta quarta-feira (21) devido a uma manutenção emergencial na Elevatória de Água Tratada São Brás. A informação foi confirmada pela concessionária Águas do Pará.

De acordo com a empresa, a intervenção é necessária para melhorar a regularidade do fornecimento de água. A previsão é que o serviço seja concluído até o fim do dia de hoje, com o abastecimento sendo restabelecido de forma gradativa nas áreas afetadas.

Os bairros atingidos pela redução no fornecimento estão distribuídos em diferentes setores. No 1º setor, são afetados Comércio, Campina, parte da Cidade Velha e parte do Reduto. Já no 2º setor, a redução alcança Batista Campos, parte da Cidade Velha e parte do Jurunas. No 3º setor, os bairros impactados são Umarizal, Nazaré, parte do Reduto e parte da Pedreira.

No 4º setor, a redução ocorre em Guamá, parte da Cremação e parte da Condor. Já no 6º setor, são atingidos São Brás, Fátima, Canudos, parte da Pedreira e parte do Marco.

A Águas do Pará informou ainda que permanece à disposição da população por meio de seus canais oficiais de atendimento, pelo telefone 0800 091 0091, disponível para ligações e WhatsApp, além do aplicativo Águas App, que pode ser acessado em dispositivos Android e iOS.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Técnicos administrativos das universidades federais do Pará paralisam atividades nesta segunda (19)

Apesar da paralisação, as aulas nas universidades não foram suspensas, sendo afetadas apenas as atividades administrativas

19.01.26 11h28

GREVE

Professores da rede municipal de Belém iniciam greve e pedem revogação de leis da educação

Categoria afirma que prefeitura ignora decisão judicial e denuncia prejuízos a alunos, professores e famílias

19.01.26 21h02

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Servidores da assistência social municipal entram em greve contra projeto que extingue a Funpapa

Sindicato aponta adesão à greve de 90% entre os servidores; novos atos e manifestações estão previstas para essa semana

19.01.26 17h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda