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Loja física da Shein chega a Belém com mais de 12 mil itens à venda

Varejista escolheu Belém para marcar a chegada à Região Norte; loja temporária funciona até domingo (27)

Thaline Silva*
fonte

Belém foi escolhida pela diversidade cultural e conexão com moda e lifestyle (Reprodução/Joy Menezes)

Após quatro anos de atuação no Brasil, a Shein faz sua primeira parada na Região Norte e escolheu Belém para receber a 15ª loja física temporária da varejista. A programação tem início nesta quarta-feira (23) e conta com um catálogo de mais de 12 mil itens selecionados para atender ao público paraense. Os ingressos disponibilizados para visita estão esgotados, e a expectativa é que mais de 15 mil pessoas passem pelo local.

A iniciativa busca aproximar a marca dos consumidores por meio de experiências presenciais. Segundo Rodrigo Eimori, diretor de marketing da Shein no Brasil, as pop-ups fazem parte da estratégia da empresa há três anos. “A gente está superfeliz de vir aqui para Belém. Essa é a 15ª pop-up que a gente realiza”, afirmou.

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O executivo explicou os motivos que levaram à escolha da capital paraense. “A gente decidiu vir, pela primeira vez, para a Região Norte e escolheu Belém por toda a representatividade da cidade, pela diversidade cultural e pela conexão com moda e lifestyle”, disse Eimori.

A loja foi montada com uma temática inspirada nas características da capital paraense. Batizada de “Paraíso Tropical”, a proposta incorpora referências à natureza, à fauna e à flora da região.

Eimori explicou que a loja foi dividida em espaços com diferentes referências à região. “Cada espaço tem um pedacinho diferente: uma parte mais voltada para a natureza, outra para animais, outra para a flora”, disse.

Variedades de roupas e estilos 

Além da ambientação, a pop-up reúne peças distribuídas em quatro estilos: vintage, boho, romântico e casual. A variedade inclui desde roupas esportivas, voltadas para atividades físicas, até itens de alfaiataria para o trabalho.

image (Divulgação)

O executivo também destacou a variedade de tamanhos disponíveis. A loja terá peças do PP ao 3XG, com a proposta de ampliar o número de consumidores atendidos.

Segundo a Shein, os produtos foram escolhidos com base nos hábitos de consumo do público local. A empresa afirma ter realizado uma curadoria específica para Belém, considerando os itens mais procurados na região. “Selecionamos as principais peças que as pessoas consomem nessa região e tentamos traduzir isso dentro desses quatro estilos. As pessoas que vierem à loja vão conseguir ver um pouco disso e, com certeza, vão se identificar bastante com o estilo que as pessoas estão comprando aqui na cidade”, afirmou Eimori.

Expectativa dos consumidores

Entre os consumidores que visitaram a loja, a expectativa também era alta. A advogada Dina Faria, que se declara fã da marca, disse estar animada para conhecer presencialmente produtos que até então havia visto apenas no site.

“Sou muito fã da marca Shein, fã ao extremo. Estou muito feliz de conseguir ser uma das primeiras a entrar nessa loja. Eu estava muito ansiosa para conhecer. Existem muitas marcas que estão no site, mas que eu ainda não conhecia o produto pessoalmente”, afirmou.

A cirurgiã-dentista e influenciadora Nayana Lima também comemorou a escolha de Belém para receber a ação da varejista. “Eu estou muito feliz da loja estar aqui na nossa cidade. Estou com a expectativa a mil pelos looks maravilhosos para a gente curtir”, disse.

Thaline Silva, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com

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