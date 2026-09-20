Busca por CDs e discos de vinil aumenta entre colecionadores nostálgicos

Com o avanço da tecnologia, o uso de mídias físicas reduziu ao longo dos anos. O espaço que antes era ocupado por vitrolas, walkmans e discmans, por exemplo, foi preenchido por smatphones, tablets e laptops. Entretanto, um retorno expressivo da busca por discos de vinil, fitas cassete e CDs é observado, principalmente entre colecionadores nostálgicos. Encantados pelo passado e pelas formas de produção antigas, eles criam um acervo próprio, imergindo em uma experiência única.

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O aumento da venda de discos de vinil é constatada por um levantamento da Recording Industry Association of America (RIAA), dos Estados Unidos (EUA). No país, houve crescimento de cerca de 17,7% durante o primeiro semestre de 2026. Já a comercialização de CDs apresenta uma porcentagem mais expressiva, totalizando um aumento de 58,6%. A receita gerada pelos discos de vinil é estimada em US$ 544 milhões, enquanto a de CDs chega a US$ 171 milhões.

Entre aqueles que buscam por mídias físicas, está a universitária Nandara Silva Santos, de 21 anos. A jovem colecionadora começou a criação do acervo pessoal com um disco de vinil de Antônio Carlos Jobim — Tom Jobim, como era chamado. Certo dia, na volta do cursinho pré-vestibular para casa, ela encontrou uma compilação dos maiores sucessos do artista por R$ 5,00 e comprou, mesmo sem ter a vitrola.

“Sempre pensei que mais importante do que você ter um lugar para escutar, a vitrola em si, era você ter o disco, porque ela é muito mais fácil de achar. Um vitrola você compra em qualquer lugar, mas o disco é quase um achado, um ouro”, explica.

Quando já tinha cerca de 30 discos, Nandara ganhou uma vitrola. Em seguida, passou a comprar mais vinis e, também, CDs e fitas cassete.

Procura pelo que vale a pena

Nandara fala que, normalmente, a aquisição de mídias físicas não é feita de forma aleatória e, sim, com curadoria e “garimpagem”, como chamam os colecionadores. Durante o garimpo, há procura pelo que de fato interessa e vale a pena ter, considerando os gostos individuais de cada comprador: “É quando você vai atrás, procura nas fontes, passa muito tempo procurando até achar o que você quer.”

“Geralmente, tem discos que eu gosto que são muito específicos. Então, esses eu só consigo obter, na maior parte das vezes, comprando on-line, importando ou comprando em sites de desapego mesmo”, fala.

Para Nandara, a experiência de ouvir vinis é imersiva (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O garimpo de mídias físicas proporciona aos colecionadores um controle de compra, evitando acúmulo e gasto além do esperado. Ademais, a ação permite foco no que é de interesse, batendo de frente com o consumo desenfreado.

Nadando contra a maré

Um dos motivos que faz Nandara colecionar mídias físicas é a discordância ao modo como as plataformas de streaming funcionam. A universitária, que também se interessa por produções cinematográficas, começou a adquirir DVDs este ano, expandindo o acervo.

“As plataformas de streaming fazem parte de um sistema muito maior, em que ele selecionam ele impõe o que você tem que escutar ou ver, ele te recomenda aquilo que tem. Então, acaba que a escolha é de quem, no final das contas?”, aponta.

A crítica da colecionadora é pautada na possibilidade de dizer não para aquilo que é propagado em massa e na liberdade de selecionar minuciosamente o que se deseja consumir. Nandara acredita que com as recomendações constantes do que ver ou ouvir, o consumidor acaba sendo introduzido àquilo que não tem interesse real, apenas para estar em um meio comum.

“Eu gosto de procurar, de ter, de lembrar daquele disco. Se eu ficar dependendo do que a plataforma me recomenda, vou acabar não escutando nada que eu gosto, vou acabar só escutando o que estão lá me recomendando”, fala.

Os preferidos

Mesmo gostando de produções atuais, boa parte do acervo de Nandara é formado por produções antigas, do século XX. O interesse da jovem por mídias físicas surgiu durante a pandemia, em 2020. Para ela, a experiência imersiva se tornou de grande valor.

“Tem muita coisa que eu gostaria de escutar e que não tem nas plataformas de streaming. Por xemplo, várias obras do João Gilberto, inclusive o ‘Chega de Saudade’, que é o maior clássico dele. Então, se você não tiver em mídia física, você vai escutar onde? Essa é uma das coisas que fazem eu colecionar”, afirma.

Entre muitos, um dos CDs de destaque para Nandara é o “Afrosambas”, álbum de Baden Powell e Vinicius de Moraes, lançado em 1966. A colecionadora adquiriu um exemplar produzido em uma prensa japonesa de 1998, diretamente do Japão.

A maior parte do acervo de Nandara é formado por produções brasileiras (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“Eu importei ele e demorou muito para chegar. Quando ele chegou e eu escutei, foi uma experiência muito positiva, porque as prensagens japonesas são conhecidas por terem muita qualidade sonora. Realmente, a sensação que você tem quando escuta essa prensagem é que você está dentro do estúdio com eles”, destaca.

Além do “Afrosambas”, Nandara também tem, entre os preferidos, o disco “Joao Gilberto en Mexico”, de João Gilberto, e “A Tábua de Esmeralda”, de Jorge Ben Jor, em CD e vinil. A preferência da colecionadora está em obras da Música Popular Brasileira (MPB) da Bossa Nova até o início dos anos 2000.

Equipamentos adquiridos

Para ouvir e assistir às produções, a universitária precisou adquirir equipamentos — e essa é uma grande missão. A vitrola, que é mais fácil de encontrar, foi um presente, mas o discman, walkman e DVD portátil foram procurados de forma minuciosa.

“Geralmente, esses muito antigos, de época mesmo, eu acho em sites de desapego e garimpando por aí, indo em antiquário”, relata. Nandara explica que é até comum encontrar pessoas vendendo os itens em plataformas de venda on-line.

“Uma coisa que eu perceibi é que, se você quiser ser colecionar e comprar pelo preço mais acessível, você precisa fazer contatos. Então, eu fiz muitos contatos com colecionadores e pessoas que vendem para vendedores. Geralmente, eu compro bem na fonte, então, às vezes, consigo pagar barato”, conta.

Nandara compra apenas o que, de fato, tem interesse e evita acúmulos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Influência e mudança de visão

Nandara compartilha que a família não apoia muito a coleção, mas acha legal o interesse da jovem pelos itens. Entre os amigos, ela acaba influenciando outros a buscarem por mídias físicas e deixarem, de certa maneira, o consumo em plataformas de streaming.

Para a colecionadora, esse estilo de vida a proporciona um repertório artístico e de percepção da vida e do mundo: “Eu acho que as músicas falam muito sobre isso, os filmes também.”

O interesse por cinema iniciou ainda na infância, quando Nandara assistia às produções com o irmão. Na adolescência, ela começou a ver os filmes sozinha e, neste momento, começou a descobrir novas visões.

“Eu encontrei diretores que me fizeram refletir muito. Eu acho que quem tem acesso a isso muito cedo tem até uma qualidade de vida melhor, uma capacidade de reflexão melhor e até um reciocínio de perceber coisas muito sutis”, conclui.

Mercado em Belém

Leo Bitar, dono de uma loja de mídia física localizada em Belém, ressalta que a busca na cidade tem crescido mais em meio aos CDs e, para ele, não houve aumento na aquisição de discos de vinil. O empreendedor destaca que os vinis originais e antigos ficaram mais difíceis de conseguir e, consequentemente, mais caros — por esse motivo a compra maior é de CDs, itens mais acessíveis.

Leo Bitar, dono de uma loja de CDs e discos de vinil, destaca que o valor influencia na alta procura por CDs (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“Eu acho que as pessoas voltaram a procurar CD pelo preço, que é bem mais em conta do que o vinil e tem certa qualidade sonora. Aí a gente entra numa questão de qual que soa melhor, o vinil ou o CD. Isso depende de várias questões de equipamentos, gravações, mas o CD ainda é um objeto que tem a sua qualidade sonora, tem o livreto, a ficha técnica e a capa do disco. Isso é uma coisa muito legal, que as pessoas procuram ter o objeto”, conta.

O empreendor explica que as pessoas já costumam ouvir música no meio digital, mas, por receio de perderem, compram a mídia física. Leo relata que é comum, inclusive, clientes comprarem CDs e discos de vinil sem terem equipamentos para ouvi-los.

“Não é muito fácil de comprar, mas já antecipa, já tem o objeto. Porque, quando tu compras o objeto, o CD ou o vinil, tu vais ter aquilo para o resto da tua vida. O digital, tu podes estar lá ouvindo, mas o dia que alguém for lá e tirar do ar, acabou, não tem mais onde ouvir. As pessoas estão procurando ter o objeto, ter a obra em si na sua coleção. Isso é muito bacana”, fala.

Consumidores na cidade

O perfil de compradores, segundo Leo, é diversificado. Entretanto, ele observa que a procura por CDs está mais alta entre jovens, enquanto a compra de vinis é mais comum em meio a pessoas mais velhas. “Não é uma regra, mas eu percebo um pouco isso”, diz.

“Muita gente vem atrás de música brasileira, isso é muito bacana. E, também, da música feita no Norte, da nossa cidade. Muita gente procura aqueles clássicos da música, como Milton Nascimento e Lô Borges, Novos Baianos e João Gilberto”, destaca.

O empreendedor observa que há grande procura por obras nacionais (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Leo afirma que rock and roll também é muito procurado. Entre os mais jovens, há busca por mídias físicas de cantoras internacionais, como Beyoncé e Lana Del Rey.

Média de preços

A média de preços de CDs e discos de vinil é variável e depende de diversos fatores, segundo o empreededor. CDs que saíram há muitos anos e não foram reeditados, por exemplo, têm valores mais elevados, variando entre R$ 30,00 e R$ 100,00. Por outro lado, um vinil novo costuma sair por volta de R$ 200,00 ou mais.

“Tem várias questões do estado do disco, o estado da capa e qual a edição que foi feita. Então, isso tudo incluencia no valor final. Eu acho que as pessoas estão procurando muito o CD porque o vinil, realmente, ficou muito caro. Ele encareceu muito de um tempo para cá. Com o CD, você tem qualidade sonora e tem a coisa do objeto da capa”, aponta.

Leo explica que CDs tem uma tempo útil de 10 a 20 anos, menos tempo do que os discos de vinil (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Leo afirma que, pessoalmente, não sabe o que vai acontecer com a comercialização de CDs no futuro, visto que eles possuem uma média de 10 a 20 anos de duração — ou até menos: “Tinham umas tecnologias que estavam começando a sair quando o CD entrou em desuso, que estavam experimentando. Eu não sei se vão voltar a experimentar, como fazer, em vez de CD de áudio, DVD de áudio, que a qualidade é melhor do que a do CD.”

Entre as tecnologias que foram desenvolvidas, estava a Blu-Spec, feita no Japão. Leo explica que a novidade adicionou uma nova camada digital ao CD, proporcionando uma longevidade maior. “Só que isso caiu em desuso e eu não sei se vão voltar, agora, com a nova leva de CD, essas pesquisas de como fazer que o CD dure mais tempo, assim como o vinil”, conclui.