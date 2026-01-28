Capa Jornal Amazônia
Janeiro Branco: Grupo Liberal realiza programação para reforçar os cuidados com a saúde mental

Palestras e sessão de massoterapia marcaram o início da programação especial organizada pelo Departamento de Recursos Humanos (DRH)

Gabriel Pires
fonte

Colaboradores realizaram sessão de massoterapia (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Em alusão à campanha Janeiro Branco, dedicada à conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional, o Grupo Liberal iniciou, nesta quarta-feira (28), uma programação voltada ao bem-estar dos colaboradores. Pela manhã, na TV Liberal, no bairro de Nazaré, houve uma palestra com a psicóloga Érica Figueiredo. À tarde, na sede do Grupo Liberal, no Marco, foi realizada uma sessão de massoterapia promovida pelo Instituto Mãos que Curam. A iniciativa é do Departamento de Recursos Humanos (DRH).

Entre os colaboradores presentes na ação na sede da empresa, que foi realizada no auditório do Bloco B, a executiva de vendas do Grupo Liberal, Janaína Correia, que está há um mês na empresa, participou da sessão de massoterapia e ressalta a importância desses momentos na empresa. Ela lembra que o hábito de fazer massagem é bem pouco frequente, de forma esporádica, e que, no total, fez apenas umas três ou quatro vezes até, mas que deveria ser diferente. E que a programação foi uma forma de mudar a rotina.

“A gente devia ter esse hábito de se cuidar. Mas também tem a correria do dia a dia, filhos, trabalho. Foi ótima a iniciativa, inclusive recomendo mais vezes. Uma vez por semana estaria ótimo, ainda mais assim, no final do dia, após um dia tenso de trabalho. A gente que trabalha nas vendas, na rua, dirigindo. Muito bom, amei, amei mesmo. Foi um relaxamento total. Entrei uma pessoa e saí outra daqui. Super recomendo, não só no setor de vendas, mas em vários setores”, comenta.

Benefícios

Sobre os benefícios da massoterapia, a massoterapeuta Luciana Rodrigues explica que, muitas vezes, as pessoas estão sobrecarregadas e que a massagem ajuda a aliviar as tensões do dia a dia, promovendo relaxamento e contribuindo para que o próximo dia seja mais leve e produtivo. “Dependendo das técnicas, a gente trabalha com a massagem ovética, a massagem terapêutica e a relaxante. Há também abordagens específicas para grupos, como idosos e crianças de determinada faixa etária”, relata. 

“Essas técnicas trazem vários benefícios, tanto para a pele, como absorção e rejuvenescimento, quanto para a melhora da circulação sanguínea. Elas ajudam quem tem problemas de varizes ou aquela sensação de peso nas pernas, especialmente no ambiente de trabalho, onde geralmente se permanece por longos períodos sentado. A massagem contribui para aumentar o fluxo nessas áreas e promover relaxamento, além de aliviar dores musculares e articulares, sejam elas causadas por estresse ou por problemas crônicos”, acrescenta Luciana.

Programação

Nesta quinta-feira (29), a programação do Janeiro Branco no Grupo Liberal inicia às 10h com uma palestra sobre saúde mental ministrada pela psicóloga Layane Silva, na sede do Jornal O Liberal. Já pela tarde, das 14h às 18h, a unidade da TV Liberal recebe a ação de massoterapia "Mãos que Curam".

E ainda, a programação ainda incluirá uma palestra de educação financeira. Conduzida pela economista e professora Guaraciaba Sarmento, a atividade será realizada na sexta-feira (30)em dois horários: às 10h no Jornal O Liberal e às 16h na TV Liberal.

Saúde mental

A psicóloga Érica Figueiredo, que conduziu a palestra nesta quarta-feira (28) na TV Liberal, destacou que a primeira pergunta da campanha do Janeiro Branco é um convite para que as pessoas façam algo simples, mas também muito difícil: olhar para como está a sua saúde mental. Ela lembra sobre a importância de aproveitar o início do ano para colocar a saúde mental em evidência.

“A cor branca não é aleatória; ela representa um quadro do meio, a possibilidade de redesenhar estratégias de vida e buscar um estado de paz interior. É importante aproveitar o início do ano para começar com novas metas e desafios. Mas, antes de iniciar as metas que nos propomos a fazer, devemos cuidar da nossa saúde mental e visualizar como estamos mentalmente. Assim, o simbolismo do Janeiro, o primeiro mês do ano, representa esse portal, o período em que as pessoas, naturalmente, começam a refletir mais sobre a sua vida, sobre o que fazer e o que querem para este novo ano,”, reforça a psicóloga. 

Janeiro Branco no Grupo Liberal

Quinta-feira (29)

10h – Jornal O Liberal: palestra sobre saúde mental com a psicóloga Layane Silva
14h às 18h – TV Liberal: ação de massoterapia “Mãos que Curam”

Sexta-feira (30)

Palestra de Educação Financeira com a economista e professora Guaraciaba Sarmento

10h – Jornal O Liberal

16h – TV Liberal

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

