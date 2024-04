Instituto Tecnológico Vale oferta bolsas de pesquisa em mudanças climáticas; veja como se inscrever

O Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável (ITV-DS) está com seleção aberta para preenchimento de duas vagas para bolsas de pesquisa em Soluções baseadas na natureza para mitigação de vulnerabilidade alimentar sob cenários de mudança climática. Com duração de 36 meses, as bolsas têm valor de R$ 5.200,00. As vagas são para Belém ou Piracicaba (SP).

Requisitos

Dentre os requisitos, o candidato precisa ter doutorado completo, com formação em Genômica e, no mínimo, seis anos de experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação. Além disso, precisa ter desempenho de destaque em pesquisas e publicações científicas. As bolsas têm valor de R$ 5.200,00.

Como se candidatar?

Para se candidatar, os interessados devem enviar currículo Lattes atualizado, em formato PDF, e documentos que comprovem a experiência requerida para os e-mails carolina.carvalho2@itv.org, alexandre.aleixo@itv.org e mizucchi@gmail.com, até o próximo dia 17 deste mês. Para mais informações, acesse o edital completo em AQUI.

Serviço:

Bolsa de pesquisa do Instituto Tecnológico Vale

Especialidade: Genômica populações e mudanças climáticas

Localidade: Belém/PA ou Piracicaba/SP (a definir)

Modalidade de bolsa: CNPq DTI A

Valor da bolsa: R$ 5.200,00

Número de bolsas disponíveis: 2

Duração da bolsa: 36 meses

Período de inscrição: até o dia 17 de abril de 2024

Pré-requisitos obrigatórios:

Ter nível superior completo; no mínimo, 6 (seis) anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação; destacado desempenho em pesquisas e publicações científicas.



Documentos obrigatórios:

Currículo Lattes (PDF) atualizado comprovando experiência em atividade de pesquisa, desenvolvimento ou inovação.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)