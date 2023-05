Igreja Católica celebra os Santos Juninos durante o mês de junho em Belém

Durante o mês de junho, a Igreja Católica celebra a festividade dos tradicionais padroeiros juninos: Santo Antônio (13 de junho), São João Batista (24 de junho ) e São Pedro (29 de junho). Em Belém e Região Metropolitana, as celebrações começam com Santo Antônio, de 31 de maio a 16 de junho em várias paróquias e capelas da região. Em seguida, é a vez de São João, com festividades de 16 a 25 de junho. Encerrando os festejos juninos, São Pedro e São Paulo, celebrados no dia 29 de junho, com eventos de 24 de junho a 2 de julho.

Na Paróquia São Francisco de Assis (Capuchinhos), em São Brás, a festividade de Santo Antônio — o santo casamenteiro — começa na quarta-feira (31), e segue até o dia 13 de junho, com o tema “Santo Antônio e o Menino Jesus: Da Encarnação à Cruz”. A programação diária conta com trezena seguida de missa às 7h, 11h45 e às 18h15, e a programação cultural tem início às 19h30.

No dia 12 de junho, durante as missas, será realizada a tradicional bênção dos namorados. Já no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, a programação conta com a bênção dos pães às 8h, 10h, 13h e 17h, seguida da Santa Missa às 7h, 12h e, para encerrar, a missa às 18h seguida da Procissão de Santo Antônio.

Na Batista Campos, a festividade na Paróquia Santo Antônio de Lisboa inicia no dia 1º de junho e segue até o dia 13 de junho. O tema deste ano é “Fraternidade e Fome” — o mesmo tema da Campanha da Fraternidade 2023. A festividade conta com missas diárias às 6h30, 12h e 19h, e trezena às 17h. A programação cultural ocorrerá após a missa das 19h às sextas, sábados e domingos.

No dia 10 de junho, haverá casamento comunitário. Já no dia 11 de junho, durante as missas, será realizada a tradicional bênção dos animais. Na segunda-feira (12), a bênção dos namorados. No dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, haverá missa às 6h30, 12h, 17h e 19h. Após a missa das 17h, ocorrerá a saída da procissão com a imagem de Santo Antônio, partindo da Capela (rua dos Tamoios) em direção à Igreja Matriz, na rua Fernando Guilhon.

Em Ananindeua, na Paróquia de Santo Antônio de Pádua, no bairro do Coqueiro, a festividade terá o tema “Santo Antônio de Pádua, doutor da verdade, fiel mensageiro do tesouro da Igreja” e será realizada de 1º a 13 de junho. Diariamente, a programação terá trezena às 18h30 e missa às 19h, seguida de programação cultural. A Procissão de Santo Antônio será no dia 11 de junho, com saída da paróquia às 17h, seguida pela Santa Missa. Na terça-feira, dia do padroeiro, haverá missa às 7h e às 19h, com programação cultural durante a noite.

Já na Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba, no Guamá, a festividade do padroeiro será de 1º a 16 de junho, com o tema “Santo Antônio, vocação viva de Cristo, em palavras e obras!”. Durante todos os dias, haverá trezena e Santa Missa às 19h, seguidas de programação cultural. No dia 11 de junho, será realizada uma procissão após a missa das 7h. Já no dia 13 de junho, será realizada a Missa Solene às 19h, seguida de programação cultural.

Na Capela Santo Antônio, na Campina, as celebrações em louvor ao santo casamenteiro serão de 1º a 13 de junho. A programação envolve missas às terças, quartas e sextas, sempre às 18h30. Às quintas, a missa ocorre às 12h20; aos sábados, às 18h; e aos domingos, às 9h30. No dia do santo, 13 de junho, haverá missa às 12h e 18h30. Também haverá programação cultural com venda de comidas típicas.

Casa do Pão de Santo Antônio

A Trezena de Santo Antônio, organizada pela Instituição da Pia União do Pão de Santo Antônio, no bairro do Guamá, em Belém, inicia nesta quarta-feira (13) e vai até o dia 13 de junho. Ao longo dos 13 dias dedicados ao santo casamenteiro e também das causas cotidianas, como a saúde, emprego e fartura, os fiéis poderão participar de missas, procissão e arraial.

São João Batista

São João será o próximo homenageado com a celebração no dia 24 de junho. As festividades serão entre os dias 16 e 25 de junho, na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças – Icoaraci e na Igreja de São João Batista – Cidade Velha, pertencente à Catedral de Belém.

São Pedro e São Paulo

Os tradicionais festejos de junho encerram-se com São Pedro, celebrado no dia 29 — data que também comemora-se o dia do Papa. Nesse dia, são celebrados São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica, protetor das viúvas, e São Paulo, padroeiro da imprensa, dos escritores e dos editores.As festividades vão ocorrer de 24 de junho a 2 de julho na Paróquia São Pedro e São Paulo – Guamá, e na Paróquia São Pedro Pescador – Mosqueiro.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)