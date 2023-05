Igreja católica celebra a Solenidade de Pentecostes neste domingo; veja a programação em Belém

A Igreja católica realiza no próximo domingo (28) a Solenidade de Pentecostes, uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico, que marca o encerramento do Tempo Pascal, cinquenta dias após a Páscoa de Cristo. De acordo com a Arquidiocese de Belém, este ano ganha ainda mais significado após o período desafiador vivido durante a pandemia da covid-19. E a mensagem central continua sendo uma fonte de esperança, renovação e unidade para os cristãos.

Na Arquidiocese de Belém a Solenidade começa no sábado (27) com a Vigília de Pentecostes, a partir das 13h30, na Praça Santuário de Nazaré, no bairro de Nazaré, em Belém, com o tema “Um olhar para frente e para o alto”. O momento reunirá fiéis das 103 paróquias, Movimento, Pastorais e Novas Comunidades da Arquidiocese.

Durante a programação, haverá momentos de louvor, animação, consagração à Nossa Senhora, dança, teatro e adoração. O encerrando será com a Missa da Vigília, às 18h30, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém; e concelebrada pelo Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli; e o clero arquidiocesano.

No domingo (28), dia da Solenidade de Pentecostes, haverá missa ao longo do dia, nas 103 paróquias da Arquidiocese celebrada pelos párocos e vigários de acordo com a programação de cada uma.

Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, celebrará a Solenidade de Pentecostes às 7h, na Catedral Metropolitana (Cidade Velha); às 11h, na Fazenda da Esperança (Mosqueiro); e às 18h, a Crisma na Paróquia São Francisco de Assis – Capuchinhos (São Brás).

Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém celebrará às 9h30, na Paróquia Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro); e às 18h; a missa de abertura da Festividade na Paróquia Santíssima Trindade (campina). Já Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém, estará em peregrinação na Terra Santa – Israel.

Programação da Vigília de Pentecostes

· 13h30 a 15h40 - Animação, louvor, procissão e Consagração a Nossa Senhora

· 15h40 às 16h10 - Reflexão sobre o Tema da Vigília de Pentecostes com o Padre Erick Bezerra - Paróquia Nossa Senhora do Ó

· 16h10 às 17h - Louvor, Animação e apresentação teatral

· 17h às 18h - Adoração com Efusão do Espírito Santo

· 18h30 - Missa da Vigília - Dom Alberto Taveira Corrêa