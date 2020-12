Homem vai responder por tentativa de feminicídio após esfaquear ex-namorada em Santarém

Homem vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio após esfaquear a ex-namorada em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com o G1 Pará, o homem desferiu em média 6 facadas na vítima.

Em depoimento, a vítima disse que já tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. Ela disse também que conheceu o agressor no início do ano e teve um relacionamento de 3 meses.

Quando tentou terminar o relacionamento percebeu que o ex se tornou muito agressivo, por não aceitar o fim do namoro. Por segurança, ela registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas, que foram acatadas pela justiça que atendeu ao pedido da vítima.

Mas na última quinta-feira (2), o homem foi até a casa da ex-namorada e atacou a vítima com uma faca. O agressor tentou ferir moradores, mas acabou sendo dominado e detido até a chegada da polícia.