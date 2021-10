Grupo Liberal realiza campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama

O Grupo Liberal realizou nesta quarta-feira (27) o "Pink Day", que funcionou como um dia D para intensificar as ações sobre o Outubro Rosa, campanha que visa conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero. A iniciativa de endomarketing surgiu a partir da equipe de Marketing em parceria com a equipe de Recursos Humanos (RH), que convidaram os colaboradores para momentos dedicados às reflexões com a cor-de-rosa.

Usando camisetas dessa cor, em grupo, colaboradores de vários setores do prédio da avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, e da TV Liberal, em Nazaré, participaram de uma sessão de fotos para fortalecer o engajamento da causa. As mulheres que trabalham no Grupo também ganharam um brinde com brincos.

Colaboradores da TV Liberal também participaram da ação (Divulgação)

Além disso, durante a manhã, o perfil do OLiberal.com no Instagram realizou uma live com a mastologista e ginecologista Cynthia Lins, que tirou dúvidas dos internautas sobre "Exame, tratamento e apoio da família no câncer de mama". A live na íntegra está disponível em @oliberal, no Instagram.

De acordo com o gerente de Marketing do Grupo Liberal, Aurélio Oliveira, o objetivo foi fomentar a informação com conscientização. "Um dia para expressar de forma mais intensa essa preocupação. Quando convidamos nossos colaboradores para vestirem a camisa rosa, tem muito significado. Há uma responsabilidade sobre um problema que precisa de solução. Só de falar sobre essas doenças, já conseguimos quebrar vários tabus de medo", avaliou.

As mulheres que trabalham no Grupo ganharam um brinde com brincos (Tarso Sarraf / O Liberal)

Nas últimas semanas, o Grupo Liberal também distribuiu materiais informativos sobre prevenção. "Informações sobre autoexame e prevenção, para identificar a doença no estágio inicial, para que possamos ter resultados mais positivos na cura. Para mostrar para nossos colaboradores que a empresa se preocupa com o bem-estar deles. Que possam compartilhar com familiares e amigos", detalhou Aurélio Oliveira.

A coordenadora de Gestão de Pessoas, Renata Souza, reforçou a simbologia do dia. "O Pink Day representa o incentivo às nossas mulheres a virem de rosa e lembrarem sempre do autoexame e dos cuidados com a nossa saúde. Para alertar que a prevenção é a melhor forma de cuidar e proteger e saúde contra esses tipos de câncer", pontuou.

A coordenadora também comentou sobre a iniciativa do assistente de Marketing Gabriel Lohan, que desenhou mensagens temáticas em alguns espaços do prédio do bairro do Marco, usando a técnica de lettering, com letras artísticas. "Tivemos essa ação do colaborador de forma voluntária. Ele fez nos espelhos dos banheiros femininos, na redação e na entrada do prédio, como forma de lembrar sobre o dia e sobre o quanto é fundamental a prevenção", detalhou Renata.

A iniciativa surgiu a partir da equipe de Marketing em parceria com a equipe de Recursos Humanos (RH) (Divulgação)

Na sede da TV Liberal, o clima de reflexão também tomou conta dos colaboradores, conforme contou a coordenadora de Serviço Social e Benefícios, Ana Maura Lopes. "Apoiamos e participamos sempre dessa campanha de alerta para prevenir o câncer de mama e de colo de útero, seja por meio de reportagens ou de cartazes, fotos e campanhas internas. Queremos ajudar a salvar mais vidas", relatou.