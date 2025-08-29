Capa Jornal Amazônia
Fibra abre inscrições para vestibular em Medicina e cursos tradicionais; veja como se inscrever

Para ambos os processos, os candidatos podem acessar o site da instituição e realizar a inscrição até dia 15 de outubro

O Liberal
fonte

Fachada do prédio da Fibra, em Belém (Foto: Divulgação | Fibra)

As inscrições para os Vestibulares Tradicional e de Medicina 2026 do Centro Universitário Fibra já estão abertas. Para ambos os processos, os candidatos podem acessar o site fibrapara.edu.br e realizar a inscrição até dia 15 de outubro.

Tanto o processo seletivo tradicional, voltado para os diversos cursos de graduação, quanto o vestibular exclusivo para o curso de Medicina, serão realizados no dia 18 de outubro, das 15h às 19h, no prédio do Centro Universitário Fibra - Unifibra, situado na Av. Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. Os portões do local de prova abrirão às 13h e fecharão às 14h30.

A Fibra visa incorporar, através dos Vestibulares, estudantes que desejam aliar formação de qualidade a uma visão inovadora e humanística do ensino superior. Segundo o reitor do Centro Universitário Fibra, Vicente Noronha, “os vestibulares são uma oportunidade de ingressar em uma graduação alinhada às demandas do mercado e às inovações”.

No Vestibular Tradicional, os candidatos podem concorrer às vagas dos cursos de Administração, Direito, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Biomedicina, Psicologia, Pedagogia, História, Letras e Serviço Social.

Já o vestibular de Medicina é voltado exclusivamente para os interessados em seguir carreira na área médica, em um curso que conta com metodologias ativas de aprendizagem, visão humanística, ensino integrado com IA, saúde única e medicina de precisão.

Resultado

O resultado geral do processo seletivo estará disponível até o dia 24 de outubro de 2025 no quadro de avisos do Centro Universitário Fibra e no portal www.fibrapara.edu.br não sendo fornecidos resultados por telefone, de acordo com o edital.

Serviço

Vestibulares 2026 Centro Universitário Fibra

Tipos de vestibular: Tradicional (diversos cursos) e exclusivo de Medicina

Inscrições: Até 15 de outubro pelo site fibrapara.edu.br

Data da prova: 18 de outubro

