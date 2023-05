Festividade de Santa Rita de Cássia mobiliza paróquias de Belém e Ananindeua para o dia 22

O dia de Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis e Advogada dos Casos Desesperadores, será celebrado na próxima segunda-feira (22). A Arquidiocese de Belém tem 19 comunidades com títulos em que a homenageiam. Nas paróquias de Santa Rita (Cidade Nova, em Ananindeua) e em São José de Queluz (Canudos, em Belém) haverá programação especial com a tradicional Procissão das Rosas. As festividades que ocorrem antes e depois da data já mobilizam as comunidades.

Na Paróquia Santa Rita de Cássia, que fica na Cidade Nova V, a festividade começa neste sábado (20) e segue até o dia 28. O tema é “Santa Rita modelo de fé esperança e caridade”. A missa de abertura será às 19h, com missa presidida pelo Pároco Padre Lindomar Pinheiro. No domingo (21) a programação começa às 7h, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe (Travessa WE 10-B – Cidade Nova I), com missa presidida também pelo padre Lindomar Pinheiro, seguida da Procissão das Rosas.

A Procissão das Rosas, em Ananindeua, sairá da avenida Três Corações (Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe) e seguirá pelas ruas SN 17, avenida Nonato Sanova, arterial 18, avenida Dom Zico, SN 19, WE 32 até a paróquia Santa Rita de Cássia. Ainda no domingo, haverá também missa às 17h e às 19h, segunda de programação cultural.

Na segunda-feira (22), Dia de Santa Rita, a paróquia ficará aberta para visitação ao longo do dia. Haverá missa às 7h, 9h, 12h, 17h, encerrando às 19h, com Missa Solene presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa. A festividade segue até o dia 28, com missa às 19h, presidida por padres convidados e programação cultural.

Em Belém, na Paróquia São José de Queluz, a festividade começou no último dia 13 e segue até o próximo dia 22, com o tema “Com Santa Rita, caminhamos juntos numa Igreja Sinodal”. A programação conta com novena às 18h30, Santa Missa às 19h e, a partir de sexta-feira (19), começa a programação cultural.

Na segunda (22), Dia de Santa Rita, a programação começa com missas, às 7h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém. Após a missa, sairá a tradicional Procissão das Rosas, que desde abril de 2019 é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém. A procissão sairá da Paróquia de São José, na avenida Cipriano Santos, avenida Teófilo Condurú, travessa Segunda de Queluz, avenida. Ceará, travessa Primeira de Queluz, Cipriano Santo e retorno à paróquia. Haverá outras missas às 11h, 17h30 e 19h30.