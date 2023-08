Mães, pais e crianças tomaram o anfiteatro do Espaço São José Liberto, na manhã deste domingo (27), e se divertiram com a programação infantil do Festival Vale Amazônia. O evento tem entrada franca e segue até o dia 2 de setembro, com diversas atrações culturais para públicos de todas as idades. A entrada é franca.

A iniciativa celebra a importância dos recursos naturais amazônicos na semana em que a capital paraense recebe dois eventos do setor da indústria da mineração: a Exposibram 2023 e a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, conforme explicou o diretor de Sustentabilidade da Vale, para a região Norte, Eloiso Araújo, presente no Espaço São José Liberto.

"O Festival Vale Amazônia ele é também uma preparação para a gente receber a Exposibram 2023, (evento que reúne uma exposição e um congresso) e a Conferência da Amazônia, onde o setor mineral vai discutir o desenvolvimento da mineração sustentável no Pará e no bioma amazônico”, afirmou Eloiso Araújo”.

Festival Vale Amazônia movimenta Espaço São José Liberto

Eloiso Araújo informou que a programação do “Festival” foi elaborada para ressaltar o Pará e o bioma amazônico. “A nossa ideia foi trazer para cá a biodiversidade que tem o Pará e a Amazônia, a gente conseguiu trazer representantes de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis, em nós apoiamos projetos de empreendedorismo e de bioeconomia, e também trouxemos um espaço lúdico para as crianças com contação de histórias e atividades recreativas”.

Ele complementou que a programação é ampa e também terá desfiles de moda, aulas de gastronomia com elementos da biodiversidade amazônica, entre outras atrações. Entre atrações, destaque para os shows no palco montado na rua, na frente do Espaço São José Liberto, na Praça Amazonas no bairro do Jurunas.

"Neste domingo, haverá show do “Nosso Tom”. Com exceção de segunda-feira (28), quando teremos programação porque o São José fecha para manutenção, de terça a sábado, dia 2, todos os dias teremos essa programação, sempre no final do dia com shows de artistas da região. No sábado (2), haverá um grande show com a Fafá de Belém, Arthur Espíndola e o Pinduca e o show de drones que vai ser inédito aqui na Amazônia”, acrescentou o diretor de Sustentabilidade da Vale, no Norte.

Atividades culturais e interativas para crianças

Acompanhada dos filhos Kael, de 5 anos, e de Luke, de 7 meses (no carrinho), a contadora Andréa Amora aprovou a animada programação dirigida para as crianças.

“Eu acho essa programação para criança extremamente necessária, principalmente, aqui no entorno porque não temos muitas opções. Moro aqui perto e soube da programação pelo Instagram da Vale”, disse Andréa.

Dando uma volta na feirinha de produtos artesanais das comunidades do sudeste paraense, a estudante Andressa Botelho, de 30 anos, estava com o marido, o bancário Fábio Cunha, de 37 anos, e a filha Laura, de 1 ano. Andressa destacou que era ótimo ver a filha brincando num ambiente lúdico.

"Soube da programação por um ‘grupo de mães’, no WhatsApp. Mandaram a mensagem que havia essa programação aqui para criança, a gente veio e está legal. Minha filha está interagindo com as crianças, já ouviu historinhas. A gente, às vezes, fica carente desses espaços de interação para as crianças, para os pais, para as mães, é um ambiente diferente, é muito bom priorizar esse espaço para convivência com as famílias, isso agrega, né?”, disse Andressa Botelho.

Óculos de realidade virtual leva ao BioParque Vale Amazônia

Entre as atividades, havia grande procura para usar um dos cinco óculos de realidade virtual dispostos ao público. Na fila, adultos e crianças esperavam o momento de colocar o equipamento e ter a experiência virtual de conhecer o BioParque Vale Amazônia, na Floresta Nacional de Carajás, na Serra dos Carajás, dentro do município de Parauapebas, no sudeste paraense.

Da equipe que orientava as pessoas a utilizarem o óculos Quest 2, de realidade virtual, Felipe Aguiar explicou o que as pessoas estavam vendo. “Ele mostra o Bio Parque e a nossa convivência com os animais. A gente vive numa área de floresta, e tem as onças, os macacos, e o óculos o nome está dizendo, é uma realidade virtual, então a pessoa tem a chance de conhecer de perto o parque, e essa é uma forma também de incentivar as pessoas a conhecerem e a protegerem os animais”.

Serviço:

Festival Vale Amazônia, até o dia 2 de setembro, com entrada franca

Local: Espaço São José Liberto, na Praça Amazonas, no Jurunas, em Belém.

