Enem 2023: curso Rosana Bastos realiza aulão solidário neste sábado; veja como participar

Em preparação ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um aulão solidário voltado principalmente para o público de baixa renda e para alunos de escola pública, será realizado neste sábado (3). A ação, promovida pelo Sistema de Ensino Rosana Bastos, será no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), das 8h às 12h.

Para participar do aulão, os estudantes interessados devem adquirir o ingresso no Colégio Rosana Bastos, no bairro de Nazaré, mediante a doação de 1 quilo de alimento e o pagamento de um valor simbólico de R$ 5,00. Para alunos de escola pública, o valor é isento. Inscrições também pode ser feitas no dia do evento. Durante a aula, haverá revisões dos conteúdos dos principais tópicos das disciplinas cobradas no Enem.

Estarão presentes os professores Robson Gurjão, de Química; Antônio Carvalho, de Geografia; Rosana Bastos, de Redação; Michel Pinho, de História; e Fabrício Lobato, de Matemática. Com o aulão, a expectativa é arrecadar 1 tonelada de alimentos, que serão doados para instituições de crianças portadoras de HIV e crianças em tratamento contra o câncer. O esperado é receber em torno de 800 alunos.

Solidariedade

O aulão representa a ampliação do acesso à educação e uma ação que pode contribuir para a vida de muitos estudantes, como destaca o professor Antônio Carvalho, que também é sócio-diretor do Sistema de Ensino Rosana Bastos. “A educação como atividade transformadora de realidades precisa estar sempre atrelada à questão da inclusão social”, pontuou Carvalho.

Para o segundo semestre deste ano, Carvalho já adianta que haverá mais uma edição do aulão. “Vamos organizar a segunda edição de 2023 do aulão solidário mais próxima da realização do Exame Nacional do Ensino Médio, para uma lapidação final dos alunos para as provas, além de arrecadar alimentos para ajudar a suprir a demanda das instituições que são agraciadas com os alimentos nas datas comemorativas de fim de ano”, explicou o professor.

Serviço

Aulão Solidário do Sistema de Ensino Rosana Bastos

Data: 03/06 (sábado)

Horário: das 8h às 12h

Local: Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), localizado na avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro de Nazaré

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades)