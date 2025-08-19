Dia do Soldado: programação terá desfile, corrida e apresentação musical abertos ao público

Uma programação especial será realizada em Belém para celebrar o Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto. As atividades gratuitas e abertas ao público começam nesta quinta-feira (21/8) e vão até o dia 31/8. Entre as atrações estão uma formatura com mais de 700 militares, corrida, exposição de equipamentos e apresentações da Banda de Música do Comando Militar do Norte (CMN).

A programação começa nesta quinta-feira (21) com a Formatura em homenagem ao Dia do Soldado, no 2º Batalhão de Infantaria de Selva, a partir das 19h. O evento contará com desfile, execução de hinos e canções militares, além da entrega de medalhas e diplomas a autoridades e militares.

No sábado (23), será realizada a 1ª Corrida do Facho, competição de revezamento tradicional do Exército Brasileiro, criada em 1937. Em Belém, a largada ocorre às 9h, na Praça da Bandeira, no bairro da Cidade Velha. A prova busca reforçar a união e a disciplina entre os militares, e poderá ser acompanhada por familiares e pelo público interessado.

Já no fim de semana seguinte, nos dias 30 (sábado) e 31 de agosto (domingo), a Praça Batista Campos receberá uma exposição de viaturas, armamentos e equipamentos utilizados pelo Exército. O espaço estará aberto das 9h às 17h, e contará ainda com apresentações da Banda de Música do CMN, às 10h e às 16h, com repertório que inclui clássicos da música paraense e sucessos da MPB.

Homenagem

O Dia do Soldado homenageia o nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, em 25 de agosto de 1803. Patrono do Exército Brasileiro, ele foi um dos principais líderes militares do país, reconhecido pela participação em importantes campanhas e pela defesa da unidade nacional. A data valoriza a atuação dos soldados brasileiros no cumprimento de missões de defesa e apoio à sociedade.

Serviço

- Cerimônia de Formatura

Data: 21/08/2025

Horário: 19h

Local: 2º Batalhão de Infataria de Selva

Avenida Almirante, 4421, bairro Souza.

- Corrida Facho

Data: 23/08/2025

Horário: 9h

Local: Praça Bandeira, bairro cidade velha.

- Exposição

Data: 30 e 31/08/2025

Local: Praça Batista Campos

Horário: 9h às 17h