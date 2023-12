Dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição é celebrado por fiéis na Grande Belém

Fiéis na Região Metropolitana de Belém (RMB) terão programação intensa nesta sexta-feira (8), Dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, com eventos em homenagem à santa ocorrendo em paróquias dedicadas a ela nos bairros do Castanheira e Cidade Velha, nos distritos de Outeiro e Mosqueiro e no município de Benevides. No entanto, em todas as paróquias integrantes da Arquidiocese de Belém serão celebradas missas solenes.

Na Paróquia Imaculada Conceição, na rua Snapp, 9, no bairro Castanheira, nesta sexta-feira (8), a igreja estará aberta para visitação. Uma missa solene será celebrada às 7h, presidida pelo arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa. Às 12h, a Santa Missa será celebrada pelo padre Antônio Garcés. Às 17h, o pároco da Imaculada Conceição, padre João Régis Araújo Teles, presidirá a missa solene, seguida por uma procissão e programação cultural.

Cidade Velha

No bairro histórico da Cidade Velha, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na rua Cesário Alvim, contará, nesta sexta-feira (8), com programação incluindo missa solene às 7h, a ser presidida pelo pároco, cônego Joel Lopes. A igreja poderá ser visitada ao longo do dia, serão celebradas missas às 9h, 12h e 17h.

Após a última missa, será realizada a Procissão Luminosa, saindo da sede da paróquia para percorrer a avenida Bernardo Sayão, rua do Arsenal, rua de Óbidos, avenida 16 de Novembro e com o retorno para a rua Cesário Alvim.

Outeiro

A programação na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, na rua Manoel Barata, 339, no Distrito de Outeiro, começará às 6h30, com o Terço da Alvorada na Igreja Matriz. Às 7h, será celebrada Missa Solene da Padroeira e pelo aniversário de 29 anos da paróquia. Essa missa será presidida pelo pároco, padre Paulo Santos. Logo depois, haverá procissão pelas ruas do entorno da paróquia.

Às 18h30, os fiéis presenciarão o Ofício da Imaculada, seguido de Missa Solene da Padroeira e pelo aniversário de quatro anos de ordenação sacerdotal do padre Paulo.

Mosqueiro

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na avenida 16 de Novembro, em Carananduba, no Distrito de Mosqueiro, vai celebrar o Dia de Nossa Senhora da Conceição, a partir das 18h desta sexta-feira (8), com terço, Ofício de Nossa Senhora, novena, Santa Missa presidida pelo pároco, padre Leonardo Matias. Após a missa, será realizada uma procissão, além de programação cultural, encerrando a festividade.

Benfica

Uma missa solene às 8h, a ser presidida pelo bispo auxiliar de Belém, dom Paulo Andreolli, abrirá a programação desta sexta-feira (8) na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Praça Matriz, de Benfica, no município de Benevides. A programação também reúne batismo (10h), Hora Santa (11h), Oração Mariana (18h), seguida de Santa Missa e programação cultural.

A festividade segue até domingo (10), sendo que neste sábado (09), às 8h, será realizada a Ciclo Romaria dos Jovens. No domingo (10), às 8h, será a vez do Círio das Crianças.