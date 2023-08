Copa do Mundo Feminina: no Ver-o-Peso, torcedores lamentam desclassificação da seleção brasileira

A eliminação do Brasil, nesta quarta-feira (2), na Copa do Mundo feminina de 2023 entristeceu os belenenses que assistiram ao jogo. No Complexo do Ver-o-Peso, feirantes e, até mesmo, clientes do local comentaram o adeus da Seleção após o confronto decisivo contra a Jamaica. Para chegar às oitavas de final, o Brasil precisava vencer, sem precisar se preocupar com outros resultados. Como o jogo terminou em 0 a 0, a Seleção dependia que as panamenses vencessem as francesas, que haviam ganhado do Brasil por 2 a1 no último final de semana.

Para a tristeza dos brasileiros, a França venceu o Panamá por 6 a 3 e acabou com o sonho verde e amarelo de continuar na competição. O placar classificou a Jamaica e as francesas. Com isso, as brasileiras voltam para casa. Aos 37 anos, Marta se despede das Copas.

Agnaldo Leal ficou frustrado com a eliminação do Brasil e disse que faltou mais garra por parte das brasileiras. “Para mim, não valeu de nada. Não jogou. Não é o Brasil que a gente conhece. Agora é só voltar para casa. Para vestir essa camisa tem que dar a vida. Faltou garra, amor, coragem e ter o sangue brasileiro”, disse o consumidor da Feira.

A feirante Mari Martins assistiu a partida no Ver-o-Peso com a camisa da Seleção e pôs as esperanças em Marta, já que a craque começou o jogo como titular. “Sentimento de tristeza. A gente queria uma vitória. Vi com a camisa torcer para a Seleção. Esperei muito da Marta, porque sou muito fã dela. Mas é assim mesmo, acontece. Queríamos muito uma vitória para o nosso Brasil, mas não foi dessa vez. Tem que investir nas meninas. (...) O brasileiro é assim, ele perde, mas levanta a cabeça e continua. Elas estão no caminho certo”, afirmou.

A dona Maria Araújo, 56 anos, que também é comerciante, não perdeu a expectativa para a próxima copa, mesmo com a eliminação brasileira. “Na próxima copa estamos aqui de novo torcer para as nossas amiguinhas. Torci, mas não deu, né. Só faltou o gol”, relatou.