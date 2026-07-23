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Casal sofre tentativa de furto em motorhome durante passagem em Belém

O veículo estava estacionado na Praça do Arame, que fica localizada no bairro da Pedreira

Victoria Rodrigues
fonte

Alguns paraenses concordaram que a região é perigosa pela quantidade de assaltos e roubos. (Foto: Reprodução/ Instagram @omundo.aquifora)

Um casal de viajantes denunciou uma tentativa de furto em seu motorhome que estava estacionado na Praça do Arame, que fica situada no bairro da Pedreira, em Belém. Nas imagens captadas por uma câmera de segurança, é possível observar o criminoso se aproximar do veículo e mexer na trava da porta, sendo que provavelmente não sabia que os proprietários do automóvel estavam dentro do veículo.

"Nem sempre teremos só coisas boas para falar por aqui! No início falamos somente para a família e para a comunidade no WhatsApp, mas decidimos deixar esse alerta aqui também. Se estiver indo para Belém, não recomendamos a Praça do Arame. Pena que as câmeras não captam som, senão teríamos como provar o que ouvimos desse indivíduo!", disse o casal na legenda de um post de denúncia no Instagram.

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O casal foi salvo pela trava de segurança do veículo

De acordo com o relato do casal, eles foram salvos pela trava de segurança do motorhome, que fez com que eles ficassem seguros e não desse brecha para que o suspeito pudesse finalizar a ação no local. "A gente não sabe qual é a real intenção da pessoa, não sabia porque ele tava mexendo ali e ainda bem que a gente tinha as travas, né? Então a gente tava seguro pela trava do centro", complementaram.

Nos comentários do vídeo, alguns paraenses comentaram que essa região costuma ter muitos assaltos. "Vocês estão numa das ruas mais perigosas do bairro da pedreira em Belém. Trabalhei nessa rua e quase todo dia era uma notícia de assalto", disse uma seguidora. "A segurança em Belém é zero", escreveu outro. "Acredito que foi um baita susto, hein?", comentou uma terceira pessoa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web em oliberal.com)

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