Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém recebe encontro para debater Estatuto da Segurança Privada e uso de tecnologia no setor

Encontro reúne especialistas para discutir novas regras, inovações tecnológicas e oportunidades de negócios em segurança eletrônica

O Liberal

Belém sediará na próxima terça-feira, 19, o Conexão Abese 2025, encontro que reunirá especialistas para debater o Estatuto da Segurança Privada, a nova lei do setor, e o papel da tecnologia na proteção das cidades. O evento é promovido pela Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese) e terá inscrições gratuitas.

Segundo a entidade, a parceria entre setor público e mercado de segurança eletrônica é um dos pilares do novo marco legal, mas exigirá profissionais atualizados sobre as regras e oportunidades trazidas pela legislação.

A presidente da Abese, Selma Migliori, destacou que o futuro da segurança pública depende da tecnologia e ressaltou a relevância de Belém no cenário nacional. “É impossível pensar o futuro das cidades sem a inclusão da tecnologia como uma das ferramentas da segurança pública e Belém é uma das capitais mais importantes nesse sentido, tanto pela importância econômica quanto pela realização da COP 30. Com isso, surgem novas oportunidades de parcerias público-privadas para fortalecer a segurança inteligente. O Conexão Abese tem a missão de preparar as empresas sobre o Estatuto da Segurança Privada, as atualizações do setor de rastreamento e telemetria e outras questões que impactam o mercado. Nosso interesse é que todos evoluam e construam um setor coeso e estruturado”, afirmou.

A programação do encontro inclui palestras e treinamentos. Selma Migliori vai apresentar as últimas informações sobre o Estatuto da Segurança Privada, como os prazos para adequação das empresas ao sistema da Polícia Federal, exigências para autorização de funcionamento, direitos dos profissionais e corresponsabilidade do consumidor final ao contratar empresas não autorizadas.

Na sequência, o especialista em rastreamento e monitoramento veicular, Pílade Macedo Singnorini, abordará a migração do setor de rastreamento e telemetria para o 4G, além de analisar diferenças e oportunidades entre as tecnologias disponíveis no mercado. Já o líder em soluções Omnichannel para grandes empresas, Everton Fortes, ministrará uma aula sobre vendas e negociação.

Serviço:

O Conexão Abese Belém 2025 acontece no Hotel Princesa Louçã, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 882, bairro da Campina.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: www.abese.org.br/lp/conexao/conexao-abese-belem-2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

segurança privada

estatuto da segurança privada
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Hangar em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

14.08.25 15h10

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio da Curuzu em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Banpará Curuzu, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

13.08.25 15h06

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Baenão em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Baenão, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

12.08.25 15h35

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

MAIS LIDAS EM BELÉM

E tá errada?

Turista comenta sobre o que viveu em Belém em menos 24 horas: 'Um caos'

Ela gravou um vídeo enquanto caminhava pelo Bairro Nazaré, na capital paraense, e falou sobre sua experiência

13.08.25 14h19

OUTRA UTILIDADE

VÍDEO: jovem é flagrado transportando botijão de gás em patinete elétrico nas ruas de Belém

Cena gerou debate nas redes sociais; veja as regras de uso do aparelho

07.08.25 19h32

MEME OU REAL?

Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém

O caso viralizou após vídeos do caso serem compartilhados nas redes sociais

10.08.25 15h16

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda