Belém recebe encontro para debater Estatuto da Segurança Privada e uso de tecnologia no setor

Belém sediará na próxima terça-feira, 19, o Conexão Abese 2025, encontro que reunirá especialistas para debater o Estatuto da Segurança Privada, a nova lei do setor, e o papel da tecnologia na proteção das cidades. O evento é promovido pela Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese) e terá inscrições gratuitas.

Segundo a entidade, a parceria entre setor público e mercado de segurança eletrônica é um dos pilares do novo marco legal, mas exigirá profissionais atualizados sobre as regras e oportunidades trazidas pela legislação.

A presidente da Abese, Selma Migliori, destacou que o futuro da segurança pública depende da tecnologia e ressaltou a relevância de Belém no cenário nacional. “É impossível pensar o futuro das cidades sem a inclusão da tecnologia como uma das ferramentas da segurança pública e Belém é uma das capitais mais importantes nesse sentido, tanto pela importância econômica quanto pela realização da COP 30. Com isso, surgem novas oportunidades de parcerias público-privadas para fortalecer a segurança inteligente. O Conexão Abese tem a missão de preparar as empresas sobre o Estatuto da Segurança Privada, as atualizações do setor de rastreamento e telemetria e outras questões que impactam o mercado. Nosso interesse é que todos evoluam e construam um setor coeso e estruturado”, afirmou.

A programação do encontro inclui palestras e treinamentos. Selma Migliori vai apresentar as últimas informações sobre o Estatuto da Segurança Privada, como os prazos para adequação das empresas ao sistema da Polícia Federal, exigências para autorização de funcionamento, direitos dos profissionais e corresponsabilidade do consumidor final ao contratar empresas não autorizadas.

Na sequência, o especialista em rastreamento e monitoramento veicular, Pílade Macedo Singnorini, abordará a migração do setor de rastreamento e telemetria para o 4G, além de analisar diferenças e oportunidades entre as tecnologias disponíveis no mercado. Já o líder em soluções Omnichannel para grandes empresas, Everton Fortes, ministrará uma aula sobre vendas e negociação.

Serviço:

O Conexão Abese Belém 2025 acontece no Hotel Princesa Louçã, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 882, bairro da Campina.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: www.abese.org.br/lp/conexao/conexao-abese-belem-2025.