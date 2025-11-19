Belém lança triciclo elétrico para coleta de vidro e instala bituqueiras em ação de sustentabilidade

Belém deu, nesta quarta-feira (19), um passo importante rumo a um modelo de cidade mais limpa e sustentável. A Prefeitura apresentou o primeiro triciclo elétrico voltado à coleta de vidros em bares e restaurantes e anunciou a instalação de 50 bituqueiras distribuídas em locais estratégicos da capital. As duas iniciativas ocorrem sob coordenação da Secretaria Executiva de Inclusão Produtiva (Seinp).

Batizado provisoriamente de Bem GP ReCiclo, o triciclo 100% elétrico circulará pelos principais corredores gastronômicos de Belém. O equipamento vem com tecnologia de trituração, permitindo que garrafas e embalagens descartadas sejam moídas e tenham o volume reduzido no próprio local de coleta, um processo que facilita o transporte e aumenta o valor agregado do vidro reciclado.

O material segue diretamente para cooperativas de catadores, fortalecendo a inclusão produtiva e combatendo o descarte irregular. A iniciativa é uma parceria entre Grupo Petrópolis, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Instituto SENAI, Instituto Rever e Abrasel.

Desafio

A coleta de vidro representa um desafio histórico para cidades brasileiras, por envolver riscos de acidentes e alta demanda logística. Nesta fase inicial, o serviço atenderá bares e restaurantes associados à Abrasel, mas já nasce com a perspectiva de expansão. A ideia é conectar ainda mais o setor gastronômico às cooperativas e ao sistema municipal de reciclagem.

Economia

Durante o lançamento, o prefeito Igor Normando destacou que a iniciativa simboliza uma mudança na forma como Belém lida com seus resíduos. “Vamos fazer com que o lixo saia das ruas e se torne economia para Belém. A nossa capital teve uma grande vitória: nós fomos a cidade que, no dia D da Limpeza, mais limpou no mundo inteiro. Então estamos de parabéns e vamos continuar assim”, afirmou.

O prefeito também ressaltou a importância das novas bituqueiras instaladas em parceria com o Instituto Limpa Brasil. “A bituca de cigarro é um dos resíduos mais descartados de forma incorreta nas nossas ruas e praças. Ao instalar essas bituqueiras em nossos espaços públicos, estamos dando um passo fundamental para proteger Belém e garantir espaços mais limpos para todos”, pontuou.

As 50 bituqueiras passam a reforçar permanentemente as ações ambientais da Prefeitura, ajudando a reduzir o descarte inadequado de cigarros em ruas, praças e áreas verdes.