Alunos do colégio Santa Rosa, em Belém, arrecadam 35 toneladas de alimentos

Aproximadamente 35 toneladas de alimentos foram arrecadadas durante a XVI Gincana Santa Rosense, realizada no colégio Santa Rosa, no bairro Batista Campos, em Belém, e batizada de “Mutirão da Bondade 2023”. A programação terminou neste sábado (20), com a participação de aproximadamente 800 alunos. Mas a gincana mobilizou todos os 1.920 alunos do colégio, do infantil ao ensino médio.

A programação envolveu pais, alunos, professores. E contou, também, com diversas tarefas realizadas pelos alunos e, ainda, com a apresentação de cantores da terra. Diretora pedagógica da escola Santa Rosa, Renata Lima disse que a beata Madre Rosa Gattorno, que é fundadora da Congregação Filhas de Santana, que é a mantenedora do colégio Santa Rosa, costumava afirmar que a herança que ela deixaria era a caridade.

“Minha herança é a caridade é uma frase que a gente trabalha muito com os nossos alunos. E, a partir daí, há 16 anos nós fazemos uma gincana no colégio Santa Rosa chamada Gincana Mutirão da Bondade. É um mutirão com várias tarefas dentro de um regulamento que é divulgado e são tarefas caritativas e tarefas culturais”, disse.

Nos meses de abril e maio, o colégio lançou um regulamento, fez a abertura dessa gincana oficial para toda a escola e realizou a culminância dessas tarefas. Houve quatro culminâncias, sendo que a última ocorreu neste sábado.

“Então ao longo desses meses, abril e maio, eles fizeram várias tarefas. Dentre elas divulgar a gincana e arrecadar os alimentos. E, no dia específico da culminância, nós fazemos atividades, brincadeiras com os jovens para finalizar e agradecer esse grito solidário deles”, disse Renata Lima. Os alimentos arrecadados já começaram a ser doados para as comunidades carentes onde as próprias religiosas filhas de Santana realizam trabalhos de evangelização.

A programação no colégio Santa Rosa envolveu pais, alunos, professores. E contou, também, com diversas tarefas realizadas pelos alunos e, ainda, com a apresentação de cantores da terra (Igor Mota/O Liberal)

Madre Rosa Rosa Gattorno se doou aos pobres

A culminância das tarefas ocorreu em quatro dias. A da educação infantil foi no dia 4 de maio, do fundamental, anos iniciais, no dia 5, do ensino médio no dia 6 e, neste sábado (20), do ensino fundamental, anos finais. Madre Rosa Rosa Gattorno se doou aos pobres, aos doentes, a serviço da esperança e da palavra de Deus. “E a gente, com esse projeto, tenta fazer um grito solidário aqui na nossa cidade em benefício dos menos favorecidos”, disse a diretora.

No dia 3 de abril, na primeira segunda-feira de abril, os responsáveis receberam uma carta explicando sobre o “grito solidário”. E paralelo a isso, os alunos também receberam, em sala de aula, o regulamento e informando sobre as tarefas. Houve as tarefas de doação, que são as caritativas, que é alimentando quem tem fome, para arrecadar a maior quantidade de alimentos - feijão, arroz, leite, macarrão, açúcar, café, achocolatado, óleo e biscoito, sardinha e carne em conserva. Esses alimentos formam as cestas básicas.

Outra tarefa caritativa foi arrecadar material de higiene - fraldas (infantis ou geriátricas), sabonete, shampoos, escova de dente e creme dental. O colégio Santa Rosa tem a missão de educar e evangelizar todo o homem e o homem todo, proporcionando uma formação humana, ética e cristã.